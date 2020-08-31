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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1721172217231724

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:58

В московском метро на 38 станциях заработали пункты вакцинации против гриппа.
Квалифицированные медики ведут приём с 8 до 20 часов.
Мобильная вакцинация доступна для граждан, достигших 18 лет. Оформляется письменное согласие, для оформления необходим паспорт.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17

Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета. :)

Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.

Ну-ну. :)
У Вас "тренированный" иммунитет?
Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.


Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.

И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.

Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже.

Тонкая грань, на мой взгляд, с трудом достижимая в реальных условиях. Именно из-за такой невозможности умеренно дозировать возбудитель под каждый организм, вакцины "пустышки" и были изобретены. В реальной жизни, определить количество возбудителя столбняка в полевых условиях, на ржавом гвозде, практически невозможно.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:24

Музыкой навеяло :)

Антипрививочники крайне возмущены отсутствием прививки от коронавируса, от которой они могли бы отказаться.

Пандемия коронавируса - идеальное время для преступлений. Лица не видно, отпечатков не останется, а человек в маске и перчатках ни у кого подозрений не вызовет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:30

  uaprofi написав:
  freeze написав:Зображення


а для полноты картины нужно рассмотреть хотябы ещё два варианта:
- "слева" без намордника на расстоянии 1,5м от "правого" в наморднике
- оба без намордников и на расстоянии 1,5 метра

извиняюсь, но у меня видео в тему масок, каждый раз когда говорят про маски мне в голову приходит вот это видео
https://youtu.be/T1NyM2OZ4f0 :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:45

  freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. :mrgreen:
сколько из выше указанных пациентов реально "коек" требуют кислорода ? или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" :?:
все верят и любят приводить статистику сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries то есть пока что все кто "ЗА ковид " не спорили с этой стаитистикой так вот по ней у нас во всей Украине на сегодня только 177
Serious, Critical ( серьйозных критических случаев )

  change_pm написав:Навіть нікому буде 1000 уе дати ((((

если вдруг будут давать по $1000 - напишите мне в ЛС , я готов идти у меня даже сертификат медбрата есть :!: только чур без вот этих дурацких костюмов , максимум маска+очки+перчатки , х... с ним за, этот комплект -маска+очки+перчатки , я даже за свои куплю ( он у меня уже есть - очки шли в комплекте с болгаркой :mrgreen: )

  lapay написав:Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.

особисто знаю випадок дівчину що робить каву і продає тістечка в будці на вулиці вигнали з роботи через те що не вимірювала температуру що години , а заповнювала весь бланк цілком в кінці зміни :(
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 вер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оксфордский университет планировал в апреле передать все права на свою вакцину любому производителю вакцин.Идея заключалась в распространеннии вакцины по себестоимости производства.Но после общения с фондом семейства Гейтс все права получила AstraZeneca)
https://khn.org/news/rather-than-give-a ... drugmaker/
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:04

  vladislavlvov написав:Оксфордский университет планировал в апреле передать все права на свою вакцину любому производителю вакцин.Идея заключалась в распространеннии вакцины по себестоимости производства.Но после общения с фондом семейства Гейтс все права получила AstraZeneca)
https://khn.org/news/rather-than-give-a ... drugmaker/

Это во влажных мечтах кого университет планировал всем раздавать? Можно ссылку на оф.представителя университета? ;)
А Гейтс да, чипирование с помощью вакцины уже давно задумал и не отступает по словам КуАнон :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:08

stm
Дружок может вам мобильный телефон Мелании Трамп перекинуть или как? Вы по сслылке переходить умеете. Если что не так, то пишите им на сайт..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:10

  yama написав:
  freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. :mrgreen:
сколько из выше указанных пациентов реально "коек" требуют кислорода ? или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" :?:
все верят и любят приводить статистику сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries то есть пока что все кто "ЗА ковид " не спорили с этой стаитистикой так вот по ней у нас во всей Украине на сегодня только 177
Serious, Critical ( серьйозных критических случаев )



100%. у нас максимум 177 случаев серьезных. Это факт. Вчера умерло 48. Это тоже факт. Значит, максимум на 4-й день после констатации серьезного случая, пациент умирает. Жестко. Но справедливо. Нечего болеть серьезно, нужно беспроблемно с чайком под телевизором болеть. Тогда и смертность глядишь снизится, и кислород переводить зря не будут, расточители.

Вообще пора уже дать четкие инструкции населению - не болеть!

Но как учит история - главное, не как голосуют, а как считают. Так что с этими числами заболевших и умерших тоже пора порядок навести, а то распустились и приписками занимаются. Мешают народу харей здоровой светить в публичных местах.
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