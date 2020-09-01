Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1722172317241725 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18 yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18218 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4387 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27 freeze написав: yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали yama Повідомлень: 2647 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4987 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 22:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали



Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18218 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4387 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1722172317241725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7195 1636823

Investor_K Вів 01 вер, 2020 11:34