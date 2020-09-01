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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18
yama написав:
или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"
Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27
freeze написав: yama написав:
или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"
Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.
у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:36
yama написав: freeze написав: yama написав:
или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"
Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.
у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали
Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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