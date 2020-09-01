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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1722172317241725

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18

  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27

  freeze написав:
  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали


Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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