adeges написав:...... Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.
И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.
Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким. В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются.
В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.
Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.
Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.
Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.