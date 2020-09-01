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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1722172317241725

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18

  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27

  freeze написав:
  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"


Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали


Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?
Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12

  adeges написав:......
Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.

И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.

Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!

Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким.
В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

С последним пожеланием согласен. :)
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.

Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.

Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.

Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.

Как я понял в Украине не опрашивали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:54

freeze
Подавляющее большинство читателей «Росбалта» (83,12%) заявили, что не готовы вакцинироваться разработанным российскими учеными препаратом от COVID-19.

О готовности заявили только 8,87% респондентов. Еще столько же (8,01%) затруднились с ответом.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/27/1860686.html
Понятно, что выборка нерепрезентативная, но тем не менее.
ЛАД
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