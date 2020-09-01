Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1722172317241725 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18 yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18219 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4387 раз. Подякували: 7085 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27 freeze написав: yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали yama Повідомлень: 2648 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4989 раз. Подякували: 541 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 22:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: yama написав: или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"



Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии. Вы как будто на Луне живете. Госпитализируют с пневмонией, а попить чаёк с малиной - это дома на самоизоляции без пневмонии.

у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали



Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?

Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы. Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18219 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4387 раз. Подякували: 7085 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12 adeges написав: ......

Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.



И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.



Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных! ......Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!

Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким .

В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c



С последним пожеланием согласен. С последним пожеланием согласен. ЛАД 2 Повідомлень: 17105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4528 раз. Подякували: 4209 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 23:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.



Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.



Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.



Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.



Как я понял в Украине не опрашивали. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18219 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4387 раз. Подякували: 7085 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 00:54 freeze

Подавляющее большинство читателей «Росбалта» (83,12%) заявили, что не готовы вакцинироваться разработанным российскими учеными препаратом от COVID-19.



О готовности заявили только 8,87% респондентов. Еще столько же (8,01%) затруднились с ответом.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/27/1860686.html

Понятно, что выборка нерепрезентативная, но тем не менее. Понятно, что выборка нерепрезентативная, но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 17105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4528 раз. Подякували: 4209 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 03:56



Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», эпилог, глава II



...Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины[1], существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные[2], предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса.



Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез…





В конце 1865— начале 1866 г. в русских газетах печатались тревожные сообщения о неизвестных в то время медицине существах — трихинах и о повальной болезни, причиняемой ими. Срочно была издана брошюра: Руднев М. О трихинах в России. Нерешенные вопросы трихинной болезни. СПб., 1866 Третий сон Раскольникова (на каторге, о трихинах и конце света)Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», эпилог, глава IIВ конце 1865— начале 1866 г. в русских газетах печатались тревожные сообщения о неизвестных в то время медицине существах — трихинах и о повальной болезни, причиняемой ими. Срочно была издана брошюра: Руднев М. О трихинах в России. Нерешенные вопросы трихинной болезни. СПб., 1866 Ut sementem feceris, ita et metes

RES PUBLICA Corpocrator

Повідомлень: 1122 З нами з: 06.01.15 Подякував: 214 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 1722172317241725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7195 1636972

Investor_K Вів 01 вер, 2020 11:34