adeges написав:...... Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.
И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.
Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким. В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются.
В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.
Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.
Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.
Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.
Третий сон Раскольникова (на каторге, о трихинах и конце света)
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», эпилог, глава II
...Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины[1], существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные[2], предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса.
Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез…
В конце 1865— начале 1866 г. в русских газетах печатались тревожные сообщения о неизвестных в то время медицине существах — трихинах и о повальной болезни, причиняемой ими. Срочно была издана брошюра: Руднев М. О трихинах в России. Нерешенные вопросы трихинной болезни. СПб., 1866
freeze написав:В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.
Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.
Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.
Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.
Как я понял в Украине не опрашивали.
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
yama написав:у меня в детстве была пневмония , пил дома чай и получал два укола в попу в день , меня не госпитализировали
это если было кому дома колоть и снимок не страшный. Сейчас если на снимке не сильное воспаление то можно дома даже без уколов, таблеточками. Там по моему еще от стороны зависит, не помню при какой, полюбому госпитализируют. Но это если бактериальная. Про вирусные тогда никто не думал и не парился, ибо были они очень редки.