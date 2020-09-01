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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1723172417251726

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:54

  yama написав:извиняюсь, но у меня видео в тему масок, каждый раз когда говорят про маски мне в голову приходит вот это видео
https://youtu.be/T1NyM2OZ4f0 :oops:



А ничего что бактерии коронавируса легко проходят через обычные не спецальные маски?Зображення
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:15

  freeze написав:В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.

Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.

Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.

Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.

Как я понял в Украине не опрашивали.

Если перед вакцинацией проверить на титры антител, может оказаться, что половине населения вакцина уже и не нужна
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вполне качественная и удобная детская медицинская маска, на мой взгляд прилегание к лицу ребенка, особенно в части носа, лучше чем у масок для взрослых.
http://voles.com.ua/ru/produktsiya/mask ... -copy.html
НЕ реклама, личный опыт использования. Может кому пригодится для детей.
_Mykola_
 
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Рішення Конституційного Суду України № 10-р/2020 від 28 серпня 2020 року щодо неконституційності обмеження прав громадян при карантині:
https://forum.antiraid.com.ua/topic/124 ... karantini/
Igneus
 
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