freeze написав:В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.
Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.
Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.
Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.
Как я понял в Украине не опрашивали.
Если перед вакцинацией проверить на титры антител, может оказаться, что половине населения вакцина уже и не нужна
Вполне качественная и удобная детская медицинская маска, на мой взгляд прилегание к лицу ребенка, особенно в части носа, лучше чем у масок для взрослых. http://voles.com.ua/ru/produktsiya/mask ... -copy.html НЕ реклама, личный опыт использования. Может кому пригодится для детей.