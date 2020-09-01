Додано: Сер 02 вер, 2020 11:31

freeze написав: Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?

Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы. Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.





Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.



Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/stepanov-naz ... 01110.html "У нас каждый год около 5 тыс. граждан Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планы Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планыожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за границей — стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украина стоит сейчас 609 тыс. грн ", — отметил Степанов.Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь:

Наразі в Україні гемодіалізом забезпечені понад 7 тис українців, проте це лише чверть від усіх пацієнтів, кому він украй необхідний. https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 11/654643/

вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку.вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометри все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас толькоесли все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очередио чем эта тема вообще???посмотрите другую любую статистику по любому заболеваниютам цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз большеи никто это не обсуждаетк примерупример 2людей рискуют жизнью каждый день успеют ли доехать до гемодиализано об этом молчеки таких примеров можно найти кучу