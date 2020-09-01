freeze написав:В опросе приняли участие 20 тысяч человек в 27 странах мира.
Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она выйдет.
Как сообщает CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания "Ipsos" для Всемирного экономического форума.
Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Самую высокую поддержку вакцинации имел Китай, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Самый маленький интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться.
Как я понял в Украине не опрашивали.
Если перед вакцинацией проверить на титры антител, может оказаться, что половине населения вакцина уже и не нужна
Вполне качественная и удобная детская медицинская маска, на мой взгляд прилегание к лицу ребенка, особенно в части носа, лучше чем у масок для взрослых. http://voles.com.ua/ru/produktsiya/mask ... -copy.html НЕ реклама, личный опыт использования. Может кому пригодится для детей.
freeze написав:Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезьных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди
еще раз всего 177 серьезных случаев на ВСЮ УКРАИНУ о чем эта тема вообще??? посмотрите другую любую статистику по любому заболеванию там цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз больше и никто это не обсуждает к примеру
"У нас каждый год около 5 тыс. граждан Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планы Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планыожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за границей — стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украина стоит сейчас 609 тыс. грн ", — отметил Степанов.
Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.
Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/stepanov-naz ... 01110.html
freeze написав:Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди
Не знаю, как по всей Украине. Но в одной из некрупных больниц Киева меньше чем за неделю ушли трое, в реанимации осталось - девять. И смертность 30-40 в день по стране как бы подтверждает, что критических ковидных значительно больше, чем 177.
yama написав:вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку.[
Пульсоксиметр, особенно для детей до 10 лет, дает довольно таки смазанные результаты, и может запросто просто так гулять от 93 до 100%. У взрослых разброс ниже +-2 единицы, и это просто в обычном режиме, без болезней. Для оценки способ так себе.
freeze написав:Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди
Не знаю, как по всей Украине. Но в одной из некрупных больниц Киева меньше чем за неделю ушли трое, в реанимации осталось - девять. И смертность 30-40 в день по стране как бы подтверждает, что критических ковидных значительно больше, чем 177.
вот уже "короноверующие" ушли в отрицание той же статистики которую сами постили . Хорошо покажите другую статистику по количеству нуждающихся в кислороде ( или ИВЛ) , если такой статистики НЕТ в общем доступе - значит что-то тут не чисто. За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день. Я привел статистик которую же "любители раздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.