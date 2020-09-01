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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1724172517261727

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:53

  yama написав:[
За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.
Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против

Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:56

  stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 :) Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

+1
В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.
Ни о чем он в оценке состояния легких. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:04

  _Mykola_ написав:
  yama написав:[
За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.
Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против

Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше :twisted:

так нету статистики . И опять таки не совсем понятно методику опредилиние причины смерти , во всех странах разная , какие инструкции у наших паталогоанатомов ...не известно, может инсульт на фоне ковид или ковид на фоне инсульта ?
Опять мы возвращаемся на 4-месяца назад ( или уже пять?)
1) нету понятных медицинских инструкций\критериев для паталоганатомов кого считать умершим от ковид ( по крайне мере они не опубликованы и не озвучены - все оперируют только доагдками)
2) нету четкой статистики вообще ни по одному нужному показателю КОВИД на основе чего делаться эта статистика тоже не понятно вопросов к статистике больше чем ответов
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:07

  _Mykola_ написав:
  stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 :) Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

+1
В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.
Ни о чем он в оценке состояния легких. :roll:

Очень даже "о чем".
Пульсоксиметр подсказал, что резерва легких на данный момент достаточно для полноценного насыщения крови кислородом, и это важная информация.
Копеечный пульсоксиметр позволяет отслеживать состояние легких в динамике даже не выходя из дома. А кашель... что кашель? Организм борется и в подавляющем большинстве случаев успешно. Никому из вменяемых медиков не придет в голову госпитализироваться на основании одного лишь кашля. Дома условия намного комфортнее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:12

  stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 :) Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

самое странное в этом что "короноверующий" не имеет пульсоксиметра и даже его аналога в фитнес часах\браслете, а я вот обеспечил пульсоксиметрами всю родню еще 3 месяца назад . Несмотря на то что по моему угроза многократно преувеличена.
Еще интерестный факт что короновирусники услышали о прививках только когда появилась КОРОНА , а я делал прививик от гриппа последние несколько лет себе и многим родным которых удалось убеждать. От ковид тоже сделаю лет так через 5 когда она будет уже в составе поливакцины от гриппа и без нее просто нельзя будет сделать прививку от сезонного гриппа :mrgreen: а до тех пор нет - я ж не подопытный хомячок.
К чему я это , те кто не парился по поводу ОРЗ ОРВИ гриппа и вакцин раньше теперь очень испугались такого же ОРВИ \гриппа как обычно .
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:16

  yama написав:
  freeze написав:Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?
Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезьных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди :?: :?: :?:

еще раз всего 177 серьезных случаев на ВСЮ УКРАИНУ о чем эта тема вообще???
посмотрите другую любую статистику по любому заболеванию
там цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз больше
и никто это не обсуждает
к примеру
"У нас каждый год около 5 тыс. граждан Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планы Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планыожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за границей — стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украина стоит сейчас 609 тыс. грн ", — отметил Степанов.

Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.

Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/stepanov-naz ... 01110.html


пример 2
Наразі в Україні гемодіалізом забезпечені понад 7 тис українців, проте це лише чверть від усіх пацієнтів, кому він украй необхідний. https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 11/654643/

в УКРАИНЕ срочно нужно минимум 21 тис аппаратов для гемодиализа
21000 людей рискуют жизнью каждый день успеют ли доехать до гемодиализа
но об этом молчек

и таких примеров можно найти кучу

А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.
Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....
В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль.
У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах. 8)
А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп.
Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо.
Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает.
Renee
 
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