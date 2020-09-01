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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1724172517261727 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Сер 02 вер, 2020 11:53 yama написав: [

За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.

Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против

Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше _Mykola_ Повідомлень: 3905 З нами з: 09.02.09 Подякував: 554 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 11:56 stargazer написав: Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати. Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

+1

В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.

Ни о чем он в оценке состояния легких. +1В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.Ни о чем он в оценке состояния легких. _Mykola_ Повідомлень: 3905 З нами з: 09.02.09 Подякував: 554 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 12:04 _Mykola_ написав: yama написав: [

За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.

Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день.Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против

Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше

так нету статистики . И опять таки не совсем понятно методику опредилиние причины смерти , во всех странах разная , какие инструкции у наших паталогоанатомов ...не известно, может инсульт на фоне ковид или ковид на фоне инсульта ?

Опять мы возвращаемся на 4-месяца назад ( или уже пять?)

1) нету понятных медицинских инструкций\критериев для паталоганатомов кого считать умершим от ковид ( по крайне мере они не опубликованы и не озвучены - все оперируют только доагдками)

2) нету четкой статистики вообще ни по одному нужному показателю КОВИД на основе чего делаться эта статистика тоже не понятно вопросов к статистике больше чем ответов так нету статистики . И опять таки не совсем понятно методику опредилиние причины смерти , во всех странах разная , какие инструкции у наших паталогоанатомов ...не известно, может инсульт на фоне ковид или ковид на фоне инсульта ?Опять мы возвращаемся на 4-месяца назад ( или уже пять?)1) нету понятных медицинских инструкций\критериев для паталоганатомов кого считать умершим от ковид ( по крайне мере они не опубликованы и не озвучены - все оперируют только доагдками)2) нету четкой статистики вообще ни по одному нужному показателю КОВИД на основе чего делаться эта статистика тоже не понятно вопросов к статистике больше чем ответов Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2652 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4990 раз. Подякували: 542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 12:07 _Mykola_ написав: stargazer написав: Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати. Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

+1

В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.

Ни о чем он в оценке состояния легких. +1В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98.Ни о чем он в оценке состояния легких.

Очень даже "о чем".

Пульсоксиметр подсказал, что резерва легких на данный момент достаточно для полноценного насыщения крови кислородом, и это важная информация.

Копеечный пульсоксиметр позволяет отслеживать состояние легких в динамике даже не выходя из дома. А кашель... что кашель? Организм борется и в подавляющем большинстве случаев успешно. Никому из вменяемых медиков не придет в голову госпитализироваться на основании одного лишь кашля. Дома условия намного комфортнее. Очень даже "о чем".Пульсоксиметр подсказал, что резерва легких на данный момент достаточно для полноценного насыщения крови кислородом, и это важная информация.Копеечный пульсоксиметр позволяет отслеживать состояние легких в динамике даже не выходя из дома. А кашель... что кашель? Организм борется и в подавляющем большинстве случаев успешно. Никому из вменяемых медиков не придет в голову госпитализироваться на основании одного лишь кашля. Дома условия намного комфортнее. antey1969 1

Повідомлень: 9810 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1138 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 12:12 stargazer написав: Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати. Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.

самое странное в этом что "короноверующий" не имеет пульсоксиметра и даже его аналога в фитнес часах\браслете, а я вот обеспечил пульсоксиметрами всю родню еще 3 месяца назад . Несмотря на то что по моему угроза многократно преувеличена.

Еще интерестный факт что короновирусники услышали о прививках только когда появилась КОРОНА , а я делал прививик от гриппа последние несколько лет себе и многим родным которых удалось убеждать. От ковид тоже сделаю лет так через 5 когда она будет уже в составе поливакцины от гриппа и без нее просто нельзя будет сделать прививку от сезонного гриппа а до тех пор нет - я ж не подопытный хомячок.

К чему я это , те кто не парился по поводу ОРЗ ОРВИ гриппа и вакцин раньше теперь очень испугались такого же ОРВИ \гриппа как обычно . самое странное в этом что "короноверующий" не имеет пульсоксиметра и даже его аналога в фитнес часах\браслете, а я вот обеспечил пульсоксиметрами всю родню еще 3 месяца назад . Несмотря на то что по моему угроза многократно преувеличена.Еще интерестный факт что короновирусники услышали о прививках только когда появилась КОРОНА , а я делал прививик от гриппа последние несколько лет себе и многим родным которых удалось убеждать. От ковид тоже сделаю лет так через 5 когда она будет уже в составе поливакцины от гриппа и без нее просто нельзя будет сделать прививку от сезонного гриппаа до тех пор нет - я ж не подопытный хомячок.К чему я это , те кто не парился по поводу ОРЗ ОРВИ гриппа и вакцин раньше теперь очень испугались такого же ОРВИ \гриппа как обычно . Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2652 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4990 раз. Подякували: 542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 12:16 yama написав: freeze написав: Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?

Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы. Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ?Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы. вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезьных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди



еще раз всего 177 серьезных случаев на ВСЮ УКРАИНУ о чем эта тема вообще???

посмотрите другую любую статистику по любому заболеванию

там цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз больше

и никто это не обсуждает

к примеру



Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.



Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/stepanov-naz ... 01110.html "У нас каждый год около 5 тыс. граждан Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планы Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планыожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за границей — стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украина стоит сейчас 609 тыс. грн ", — отметил Степанов.Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь:



пример 2

Наразі в Україні гемодіалізом забезпечені понад 7 тис українців, проте це лише чверть від усіх пацієнтів, кому він украй необхідний. https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 11/654643/

в УКРАИНЕ срочно нужно минимум 21 тис аппаратов для гемодиализа

21000 людей рискуют жизнью каждый день успеют ли доехать до гемодиализа

но об этом молчек



и таких примеров можно найти кучу вот и удивляет зачем в больнице лежать ?вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометри все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас толькоесли все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очередио чем эта тема вообще???посмотрите другую любую статистику по любому заболеваниютам цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз большеи никто это не обсуждаетк примерупример 2людей рискуют жизнью каждый день успеют ли доехать до гемодиализано об этом молчеки таких примеров можно найти кучу

А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.

Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....

В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль.

У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах.

А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп.

Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо.

Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает. А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль.У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах.А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп.Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо.Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает. Renee Повідомлень: 217 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1724172517261727 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7195 1637169

Investor_K Вів 01 вер, 2020 11:34