yama написав:[ За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день. Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против
Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше
stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.
+1 В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98. Ни о чем он в оценке состояния легких.
yama написав:[ За неделею трое - вообще ни о чем , от диареи больше умирают в день. Я привел статистик которую же "любители роздувать тему КОВИД " раньше сами и приводили , если кому-то не нравиться эта статистика, то милости просим давайте другую ! опровергайте я ж не против
Странный вывод по критическим, если только по в день 50 умирают, то критических явно больше
так нету статистики . И опять таки не совсем понятно методику опредилиние причины смерти , во всех странах разная , какие инструкции у наших паталогоанатомов ...не известно, может инсульт на фоне ковид или ковид на фоне инсульта ? Опять мы возвращаемся на 4-месяца назад ( или уже пять?) 1) нету понятных медицинских инструкций\критериев для паталоганатомов кого считать умершим от ковид ( по крайне мере они не опубликованы и не озвучены - все оперируют только доагдками) 2) нету четкой статистики вообще ни по одному нужному показателю КОВИД на основе чего делаться эта статистика тоже не понятно вопросов к статистике больше чем ответов
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.
+1 В феврале когда сильный сухой качель был три недели, пульсоксиметр стабильно показывал 96-98. Ни о чем он в оценке состояния легких.
Очень даже "о чем". Пульсоксиметр подсказал, что резерва легких на данный момент достаточно для полноценного насыщения крови кислородом, и это важная информация. Копеечный пульсоксиметр позволяет отслеживать состояние легких в динамике даже не выходя из дома. А кашель... что кашель? Организм борется и в подавляющем большинстве случаев успешно. Никому из вменяемых медиков не придет в голову госпитализироваться на основании одного лишь кашля. Дома условия намного комфортнее.
stargazer написав:Можна страждати резонерством і логореєю, пити чайок перед телевізором. А ковідну пневмонію визнаати пульсоксиметром і Мібанд5 Але коли кисню не буде вистачати, то доля може зіграти з таким самвовпевненим злий жарт: в лікарні може не виявитися вільних точок з киснем і персоналу, або й не госпіталізують вчасно. Але ні треба все заперечувати.
самое странное в этом что "короноверующий" не имеет пульсоксиметра и даже его аналога в фитнес часах\браслете, а я вот обеспечил пульсоксиметрами всю родню еще 3 месяца назад . Несмотря на то что по моему угроза многократно преувеличена. Еще интерестный факт что короновирусники услышали о прививках только когда появилась КОРОНА , а я делал прививик от гриппа последние несколько лет себе и многим родным которых удалось убеждать. От ковид тоже сделаю лет так через 5 когда она будет уже в составе поливакцины от гриппа и без нее просто нельзя будет сделать прививку от сезонного гриппа а до тех пор нет - я ж не подопытный хомячок. К чему я это , те кто не парился по поводу ОРЗ ОРВИ гриппа и вакцин раньше теперь очень испугались такого же ОРВИ \гриппа как обычно .
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Какой укол в попу вы рекомендуете при коронавирусной пневмонии ? Вирус от бактерии из вашей ностальгической детской пневмонии отличается гораздо больше, чем человек от гусеницы.
вот и удивляет зачем в больнице лежать ? если даже лекарства никакие не нужны - лежи себе дома перед телевизором и чай пей , ну на крайняк купи пульсоксиметр и меряй когда понадобиться кислород тогда и поедешь в больничку. А по существу вам ответить нечего вот по этому и нет смысла вас читать . вы уходите в сторону от прямого вопроса . Если все ... на ворлдметр показометр https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries и все "короноверующие " приводили эти ссылки на статистику то по ней у нас только 177 серезьных критических случаев на ВСЮ УКРАИНУ! если все "короноверующие" верят в эту статистику тогда зачем точнее кем заняты все эти койки первой и второй очереди
еще раз всего 177 серьезных случаев на ВСЮ УКРАИНУ о чем эта тема вообще??? посмотрите другую любую статистику по любому заболеванию там цифры в РАЗЫ то есть кратно то есть УМНОЖЕНО , если не в 10 раз больше и никто это не обсуждает к примеру
"У нас каждый год около 5 тыс. граждан Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планы Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за 15 лет: какие планыожидают трансплантации. Каждый день 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации. Если мы посмотрим на цифры, например, трансплантация сердца за границей — стоит около 3 млн грн. Трансплантация сердца в Украина стоит сейчас 609 тыс. грн ", — отметил Степанов.
Он отметил, что тех, денег, выделяемых на одного пациента для трансплантации за границей, в Украине можно было осуществить пересадку органов сразу 5 пациентам.
Напомним, что в Минздраве ожидают, что в 2023 году украинцам не нужно будет выезжать за границу, чтобы У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗ У 2023 році українцям не потрібно буде виїжджати за кордон, аби провести трансплантацію органів - МОЗпровести трансплантацию органов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/stepanov-naz ... 01110.html
в УКРАИНЕ срочно нужно минимум 21 тис аппаратов для гемодиализа 21000 людей рискуют жизнью каждый день успеют ли доехать до гемодиализа но об этом молчек
и таких примеров можно найти кучу
А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты. Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу .... В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль. У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах. А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп. Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо. Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает.