Вкладчик1234 написав:Тимошенко уже победила самый страшный смертельный вирус?
Умирают не больше чем в ДТП, или стандартной вспышке гриппа-ОРЗ. Но промоушен только для "короны". Почему?
Есть вопрос и к статистике, и методологии. Если человек умер от СПИДа - то 99% причина смерти по документам будет не СПИД. А если человек умер после ДТП или перестрелки, но "о, чудо!" у него обнаружился ковид - то он умер от ковида.
Посмотрите, кто "умер от ковида" - диабетики, сердечники, прочие "недостаточники" и хроники, которым часто не оказывают стандартную помощь, в часности из-за ковида. Но почему-то причина смерти у всех ковид
Реально, от противоковидных мер вреда больше, чем от ковида самого
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Renee написав:А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты. Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу .... В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль. У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах. А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп. Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо. Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает.
1) у меня кашель уже месяц ....правда не легочный а от горла , есть немного потливости , иногда температура 37 но это почему-то не мешает мне делать 60+ км в день на велосипеде и еще сверху 10 км пешком ... может потому и слабость вечером присутствует . По указанных вами симптомах кошмарные сны - это блин вот реально начало донимать несколько дней назад - вполне возможно что у меня уже ковид, раньше 60 км переносились легче ... или просто может старею Мой любимый дорого стоматолог отказал мне 2) горами трупов рефрежираторами караванами и прочим нас пугают уже пол года , а их все нету ... вот даже в Белоруссии пока нету что там в Белоруссии говорить не будем не та тема
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 3 разів.
Renee написав:А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты. Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....
Интересно а ты сам как давно из больнички откинулся? И какой процент родственников, коллег, знакомых уже полежали под аппаратом?
Или, поскольку ты не пофигист, то тебе короны можно не опасаться, ведь она поражает только "таких пофигистов"?
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Вкладчик1234 написав:Тимошенко уже победила самый страшный смертельный вирус?
Умирают не больше чем в ДТП, или стандартной вспышке гриппа-ОРЗ. Но промоушен только для "короны". Почему?
Есть вопрос и к статистике, и методологии. Если человек умер от СПИДа - то 99% причина смерти по документам будет не СПИД. А если человек умер после ДТП или перестрелки, но "о, чудо!" у него обнаружился ковид - то он умер от ковида.
Посмотрите, кто "умер от ковида" - диабетики, сердечники, прочие "недостаточники" и хроники, которым часто не оказывают стандартную помощь, в часности из-за ковида. Но почему-то причина смерти у всех ковид
Реально, от противоковидных мер вреда больше, чем от ковида самого
Вы действительно считаете что патологоанатомы и лечащие врачи все как на подбор болванчики не ценящие свою профессию? При этом же Университет Оксворда должен выкладывать свои исследования в открытый доступ без защиты интеллектуальной собственности? Как страшно Вам жить, ведь мир который Вы описываете на конституционных правах кладущих на права других людей обречён...
Это ж не я боюсь всех людей ближе 1,5м и "не дай Бог" без маски
Стандартных мер гигиены вполне достаточно чтоб избежать большинства инфекций
Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?