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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1726172717281729>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:36

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:К чему я это , те кто не парился по поводу ОРЗ ОРВИ гриппа и вакцин раньше теперь очень испугались такого же ОРВИ \гриппа как обычно .

Вот что делает с людьми "медиа-обработка"

Зображення

От туберкулеза мрут намного больше, от алкоголя больше, но везде только про корону говорят, а туберкулезные диспансеры еще и закрывают.

Где логика?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lion+ написав:Где логика?


Там особая коронологика. Вот как есть в анекдотах женская логика, так тут коронологика, только не в анекдотах, а IRL.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:50

  Lion+ написав:
  Вкладчик1234 написав:Тимошенко уже победила самый страшный смертельный вирус?

Умирают не больше чем в ДТП, или стандартной вспышке гриппа-ОРЗ. Но промоушен только для "короны". Почему?

Зображення


Есть вопрос и к статистике, и методологии.
Если человек умер от СПИДа - то 99% причина смерти по документам будет не СПИД.
А если человек умер после ДТП или перестрелки, но "о, чудо!" у него обнаружился ковид - то он умер от ковида.

Посмотрите, кто "умер от ковида" - диабетики, сердечники, прочие "недостаточники" и хроники, которым часто не оказывают стандартную помощь, в часности из-за ковида. Но почему-то причина смерти у всех ковид

Реально, от противоковидных мер вреда больше, чем от ковида самого
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:52

  Renee написав:А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.
Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....
В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль.
У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах. 8)
А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп.
Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо.
Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает.

1) у меня кашель уже месяц ....правда не легочный а от горла , есть немного потливости , иногда температура 37 но это почему-то не мешает мне делать 60+ км в день на велосипеде и еще сверху 10 км пешком ... может потому и слабость вечером присутствует . По указанных вами симптомах кошмарные сны - это блин вот реально начало донимать несколько дней назад - вполне возможно что у меня уже ковид, раньше 60 км переносились легче ... :( или просто может старею :( Мой любимый дорого стоматолог отказал мне
2) горами трупов рефрежираторами караванами и прочим нас пугают уже пол года , а их все нету ... вот даже в Белоруссии пока нету что там в Белоруссии говорить не будем не та тема
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:54

Если бы любой "умерший от ковида" заразился не ковидом, а любой другой версией SARS или MERS - исход был бы такой же.

Но почему-то "повышенное внимание" и "медиа-раскрутка" только для короны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.
Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....


Интересно а ты сам как давно из больнички откинулся? И какой процент родственников, коллег, знакомых уже полежали под аппаратом?

Или, поскольку ты не пофигист, то тебе короны можно не опасаться, ведь она поражает только "таких пофигистов"?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:58

  Вкладчик1234 написав:
  Lion+ написав:
  Вкладчик1234 написав:Тимошенко уже победила самый страшный смертельный вирус?

Умирают не больше чем в ДТП, или стандартной вспышке гриппа-ОРЗ. Но промоушен только для "короны". Почему?

Зображення


Есть вопрос и к статистике, и методологии.
Если человек умер от СПИДа - то 99% причина смерти по документам будет не СПИД.
А если человек умер после ДТП или перестрелки, но "о, чудо!" у него обнаружился ковид - то он умер от ковида.

Посмотрите, кто "умер от ковида" - диабетики, сердечники, прочие "недостаточники" и хроники, которым часто не оказывают стандартную помощь, в часности из-за ковида. Но почему-то причина смерти у всех ковид

Реально, от противоковидных мер вреда больше, чем от ковида самого

Вы действительно считаете что патологоанатомы и лечащие врачи все как на подбор болванчики не ценящие свою профессию? При этом же Университет Оксворда должен выкладывать свои исследования в открытый доступ без защиты интеллектуальной собственности? Как страшно Вам жить, ведь мир который Вы описываете на конституционных правах кладущих на права других людей обречён...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:01

  stm написав:Как страшно Вам жить

Это ж не я боюсь всех людей ближе 1,5м и "не дай Бог" без маски

Стандартных мер гигиены вполне достаточно чтоб избежать большинства инфекций
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:08

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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:09

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Как страшно Вам жить

Это ж не я боюсь всех людей ближе 1,5м и "не дай Бог" без маски

Стандартных мер гигиены вполне достаточно чтоб избежать большинства инфекций

Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут ;) кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?
stm
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