Renee написав:

А вы не боитесь, что когда вас притащут в больничку ( именно притащут, сами вы не сможете, задыхаясь придти), а все аппараты заняты.Обычно корона накрывает таких пофигистов тьфу тьфу ....В Украине не показывают по ТВ палаты интесивки, а жаль.У меня сосед попал в больницу 26 мая до сих пор не очухался, в больнице находится периодически. 62 года, высокий здоровенный мужик. И это не в Украине, а в Западной Европе. Палаты ИТ очень современыые, но все равно страшно - лежат мумии с трубками, капельницами во всех местах.А есть соеди у которых сравнительно легко, но... пара-тройка дней жуткая. Многие жаловались на кошмарные сны., наяву тяжело, но и засыпать страшно. Очень выматывает, это не обыкновенный грипп.Самое страшное будет, когда палаты наполнятся, и не будет свободных мест. И пойдут караваны скорых в районы, где есть места. Да, караваны в сопровождении полиции и мигалок на большой скорости. И транспортные санитарные самолеты , они летают не очень высоко , видно хорошо.Это все у нас в мате-апреле было. Страна небольшая, все как на ладони. Украина имеют большую территорию, у вас картина смазана. Есть области, где коронавируса меньше, чем ОРВИ. У людей отстутствует чувство страха, самосохранения. Это очень пугает.