От туберкулеза мрут намного больше, от алкоголя больше, но везде только про корону говорят, а туберкулезные диспансеры еще и закрывают.
Где логика?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:36
От туберкулеза мрут намного больше, от алкоголя больше, но везде только про корону говорят, а туберкулезные диспансеры еще и закрывают.
Где логика?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там особая коронологика. Вот как есть в анекдотах женская логика, так тут коронологика, только не в анекдотах, а IRL.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:50
Есть вопрос и к статистике, и методологии.
Если человек умер от СПИДа - то 99% причина смерти по документам будет не СПИД.
А если человек умер после ДТП или перестрелки, но "о, чудо!" у него обнаружился ковид - то он умер от ковида.
Посмотрите, кто "умер от ковида" - диабетики, сердечники, прочие "недостаточники" и хроники, которым часто не оказывают стандартную помощь, в часности из-за ковида. Но почему-то причина смерти у всех ковид
Реально, от противоковидных мер вреда больше, чем от ковида самого
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:52
1) у меня кашель уже месяц ....правда не легочный а от горла , есть немного потливости , иногда температура 37 но это почему-то не мешает мне делать 60+ км в день на велосипеде и еще сверху 10 км пешком ... может потому и слабость вечером присутствует . По указанных вами симптомах кошмарные сны - это блин вот реально начало донимать несколько дней назад - вполне возможно что у меня уже ковид, раньше 60 км переносились легче ... или просто может старею Мой любимый дорого стоматолог отказал мне
2) горами трупов рефрежираторами караванами и прочим нас пугают уже пол года , а их все нету ... вот даже в Белоруссии пока нету что там в Белоруссии говорить не будем не та тема
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:54
Если бы любой "умерший от ковида" заразился не ковидом, а любой другой версией SARS или MERS - исход был бы такой же.
Но почему-то "повышенное внимание" и "медиа-раскрутка" только для короны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Интересно а ты сам как давно из больнички откинулся? И какой процент родственников, коллег, знакомых уже полежали под аппаратом?
Или, поскольку ты не пофигист, то тебе короны можно не опасаться, ведь она поражает только "таких пофигистов"?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:58
Вы действительно считаете что патологоанатомы и лечащие врачи все как на подбор болванчики не ценящие свою профессию? При этом же Университет Оксворда должен выкладывать свои исследования в открытый доступ без защиты интеллектуальной собственности? Как страшно Вам жить, ведь мир который Вы описываете на конституционных правах кладущих на права других людей обречён...
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:01
Это ж не я боюсь всех людей ближе 1,5м и "не дай Бог" без маски
Стандартных мер гигиены вполне достаточно чтоб избежать большинства инфекций
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:08
Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.
Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:09
Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|