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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1726172717281729

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:10

  antey1969 написав:Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.
Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку

Публичные люди не могут оставаться в стороне от такой хайповой темы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:13

  antey1969 написав:Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.
Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку


і це після штучної коми і інтубації. прикро що через акторство таких звйозд загал буде легковажити своїм життям і життям рідних.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:25

  stm написав:Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?

1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны
2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.

Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:35

У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО):

https://t.me/dvachannel/56102
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:41

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?

1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны
2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.

Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто

В Вашем тексте закралась ошибка: врач - не сутенёр, он больше учился и тратил сил на всё не для того что бы загреметь или быть уволенным за подлог документов ;) и официальный документ о смерти выдаваемый родственникам после ДТП гласящий о смерти от ковида тоже интересно увидеть...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:50

  Вкладчик1234 написав:У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО):

https://t.me/dvachannel/56102

У нас пару школ организовали уроки первоклашкам на свежем воздухе. Остальным сделали один клас и ходят учителя. Пока может не идеально, но логично действуем. Задача растянуть во времени, а не всё махом. Смотрю на Киев, в Москве в лучшее время было по 6000+ заболевших, мы в 5 раз меньше, то 1200+ наша цель, но я всё же надеюсь на масочников и 1,5 метра. Достаточно 60% "тревожных" и проскочим между капельками )))
stm
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