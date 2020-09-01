Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1726172717281729 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Сер 02 вер, 2020 13:10 antey1969 написав: Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.

Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку

Публичные люди не могут оставаться в стороне от такой хайповой темы Публичные люди не могут оставаться в стороне от такой хайповой темы Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12416 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7111 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:13 antey1969 написав: Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.

Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку



і це після штучної коми і інтубації. прикро що через акторство таких звйозд загал буде легковажити своїм життям і життям рідних. і це після штучної коми і інтубації. прикро що через акторство таких звйозд загал буде легковажити своїм життям і життям рідних. stargazer Повідомлень: 1098 З нами з: 15.04.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:25 stm написав: Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут? Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?

1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны

2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.



Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто 1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12416 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7111 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:35



https://t.me/dvachannel/56102 У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО): Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12416 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7111 раз. Подякували: 3272 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:41 Вкладчик1234 написав: stm написав: Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут? Но это Ваши утверждения что все врачи идиоты пишущие что скажут кстати кто спускает "сверху" что в ДТП умер от ковида и главное кто делает тест ПЦР уже умершему от таких травм человеку? Или не делают а вообще так пишут?

1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны

2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.



Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто 1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто

В Вашем тексте закралась ошибка: врач - не сутенёр, он больше учился и тратил сил на всё не для того что бы загреметь или быть уволенным за подлог документов и официальный документ о смерти выдаваемый родственникам после ДТП гласящий о смерти от ковида тоже интересно увидеть... В Вашем тексте закралась ошибка: врач - не сутенёр, он больше учился и тратил сил на всё не для того что бы загреметь или быть уволенным за подлог документови официальный документ о смерти выдаваемый родственникам после ДТП гласящий о смерти от ковида тоже интересно увидеть... stm

Повідомлень: 2518 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 13:50 Вкладчик1234 написав: У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО):



https://t.me/dvachannel/56102 У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО):

У нас пару школ организовали уроки первоклашкам на свежем воздухе. Остальным сделали один клас и ходят учителя. Пока может не идеально, но логично действуем. Задача растянуть во времени, а не всё махом. Смотрю на Киев, в Москве в лучшее время было по 6000+ заболевших, мы в 5 раз меньше, то 1200+ наша цель, но я всё же надеюсь на масочников и 1,5 метра. Достаточно 60% "тревожных" и проскочим между капельками ))) У нас пару школ организовали уроки первоклашкам на свежем воздухе. Остальным сделали один клас и ходят учителя. Пока может не идеально, но логично действуем. Задача растянуть во времени, а не всё махом. Смотрю на Киев, в Москве в лучшее время было по 6000+ заболевших, мы в 5 раз меньше, то 1200+ наша цель, но я всё же надеюсь на масочников и 1,5 метра. Достаточно 60% "тревожных" и проскочим между капельками ))) stm

Повідомлень: 2518 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1726172717281729 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 9 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7196 1637245

ЛОБ Сер 02 вер, 2020 12:57