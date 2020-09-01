Публичные люди не могут оставаться в стороне от такой хайповой темы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:10
Публичные люди не могут оставаться в стороне от такой хайповой темы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:13
і це після штучної коми і інтубації. прикро що через акторство таких звйозд загал буде легковажити своїм життям і життям рідних.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:25
1. Есть "мотивация" заниматься приписками короны и пилить бабло - будут заниматься приписками короны
2. Не будет мотивации - уйдут на самоизоляцию.
Что делать (приписывать или скрывать) - говорит врачам бабло. Всё очень просто
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:35
У нас ещё такого нет, или всё так же (ВИДЕО):
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:41
В Вашем тексте закралась ошибка: врач - не сутенёр, он больше учился и тратил сил на всё не для того что бы загреметь или быть уволенным за подлог документов и официальный документ о смерти выдаваемый родственникам после ДТП гласящий о смерти от ковида тоже интересно увидеть...
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:50
У нас пару школ организовали уроки первоклашкам на свежем воздухе. Остальным сделали один клас и ходят учителя. Пока может не идеально, но логично действуем. Задача растянуть во времени, а не всё махом. Смотрю на Киев, в Москве в лучшее время было по 6000+ заболевших, мы в 5 раз меньше, то 1200+ наша цель, но я всё же надеюсь на масочников и 1,5 метра. Достаточно 60% "тревожных" и проскочим между капельками )))
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:01
Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас нет, все поклали на этот скрининг, хотя в некоторых школах вроде меряют. Вчера в радиопередаче жаловались что где-то не меряют, но с таким эффектом, зачем оно надо. И это в стране победившего вакцинирования)
Востаннє редагувалось st512 в Сер 02 вер, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:12
На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:30
А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения?
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