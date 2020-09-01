RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1727172817291730

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:36

  vetka написав:
  antey1969 написав:
  vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!

На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково.

А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения?

Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:53

Появилось и такое мнение, как на мой взгляд, не особо убедительное/доказанное:
Около 90% зараженных коронавирусом совершенно не опасны для окружающих и потому не могут считаться больными. К такому выводу пришли исследователи в США.

Как передает The New York Times, специалисты в области здравоохранения провели эксперимент в трех штатах. Они установили, что стандартные тесты на COVID-19 определяют заражение в том числе у носителей незначительного количества вируса. Маловероятно, что такие люди могут заразить других, считают ученые.

Чтобы выявлять «настоящих» больных, эксперты предложили сократить число циклов для определения инфицированных при ПЦР-диагностике.

Действие ПЦР-теста основано на том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов необходимо, чтобы «отловить» вирус, тем опаснее зараженный. Американские ученые считают, что количество циклов нужно сократить с 40 до 30—35, — этого достаточно для определения контагиозных больных.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/01/1861445.html
На сайте НЙТаймс не нашел, правда, не очень искал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4529 раз.
Подякували: 4209 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:55

  antey1969 написав:......
Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает

Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17107
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4529 раз.
Подякували: 4209 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:01

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает

Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)?

У нас нет как на Западе дорогостоящих имитаторов. Теории достаточно, практика на интернатуре
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:12

  vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!

Кошмар - це те, що студенти готуються до вчорашньої війни! Професія лікар скоро зникне, максимум 15 років. А реально років 5-10.

Але це не стосується України, читайте нижче чому )))
  change_pm написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?

должна быть бабка знахарка!

airmax78, як не соромно ))))

Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.

України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:

- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону.
- якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.

Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.

А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.

Живіть тепер з цим )))
change_pm
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:26

  st512 написав:Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить держава
https://www.unn.com.ua/uk/news/1888931- ... ZD8lynPZJ8
Звучит как угроза

государство - это главная угроза для украинцев!... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 06.08.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1727172817291730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7196 1637317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 12:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8770)
02.09.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.