vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!
На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково.
А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения?
Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает
Появилось и такое мнение, как на мой взгляд, не особо убедительное/доказанное:
Около 90% зараженных коронавирусом совершенно не опасны для окружающих и потому не могут считаться больными. К такому выводу пришли исследователи в США.
Как передает The New York Times, специалисты в области здравоохранения провели эксперимент в трех штатах. Они установили, что стандартные тесты на COVID-19 определяют заражение в том числе у носителей незначительного количества вируса. Маловероятно, что такие люди могут заразить других, считают ученые.
Чтобы выявлять «настоящих» больных, эксперты предложили сократить число циклов для определения инфицированных при ПЦР-диагностике.
Действие ПЦР-теста основано на том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов необходимо, чтобы «отловить» вирус, тем опаснее зараженный. Американские ученые считают, что количество циклов нужно сократить с 40 до 30—35, — этого достаточно для определения контагиозных больных.
vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!
Кошмар - це те, що студенти готуються до вчорашньої війни! Професія лікар скоро зникне, максимум 15 років. А реально років 5-10.
Але це не стосується України, читайте нижче чому )))
change_pm написав:
sequence написав:
airmax78 написав:.. Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
должна быть бабка знахарка!
airmax78, як не соромно ))))
Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.
України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:
- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону. - якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.
Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.
А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.