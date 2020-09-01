vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!
На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково.
А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения?
Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает
Появилось и такое мнение, как на мой взгляд, не особо убедительное/доказанное:
Около 90% зараженных коронавирусом совершенно не опасны для окружающих и потому не могут считаться больными. К такому выводу пришли исследователи в США.
Как передает The New York Times, специалисты в области здравоохранения провели эксперимент в трех штатах. Они установили, что стандартные тесты на COVID-19 определяют заражение в том числе у носителей незначительного количества вируса. Маловероятно, что такие люди могут заразить других, считают ученые.
Чтобы выявлять «настоящих» больных, эксперты предложили сократить число циклов для определения инфицированных при ПЦР-диагностике.
Действие ПЦР-теста основано на том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов необходимо, чтобы «отловить» вирус, тем опаснее зараженный. Американские ученые считают, что количество циклов нужно сократить с 40 до 30—35, — этого достаточно для определения контагиозных больных.
vetka написав:Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!
Кошмар - це те, що студенти готуються до вчорашньої війни! Професія лікар скоро зникне, максимум 15 років. А реально років 5-10.
Але це не стосується України, читайте нижче чому )))
change_pm написав:
sequence написав:
airmax78 написав:.. Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике?
должна быть бабка знахарка!
airmax78, як не соромно ))))
Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.
України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:
- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону. - якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.
Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.
А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.
antey1969 написав:Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти. Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку
когда болеют украинские политики - это единственный случай, когда украинский народ сожалее, что корона не достаточно серьёзное заболевание...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
change_pm Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.
После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет.
ЛАД написав:change_pm Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.
После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет.
Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа
_Mykola_ написав:За прошедшие сутки в Украине выявили 2495 заболевших. Госпитализировали - 445 пациентов. За сутки скончался 51 человек. Рекордный понедельник по всем пунктам.
02 сентября 2020 ЭПИДЕМИЯ COVID-19. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ Подтверждённые: 125 798 (+2495) Болеют: 64 325 (+1429) Умерли: 2 656 (+51) Выздоровели: 58 817 (+1015) https://www.unian.net/
Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР.
Цифры выбиваются из общемировой тенденции. В мире выздоровело около 70% всех заболевших. И поразительно малое количество тестов -1 на 22 жителя (учитывая наличное население). Видимо, половина заболевших просто не попала в статистику.