Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1728172917301731> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Сер 02 вер, 2020 14:36 vetka написав: antey1969 написав: vetka написав: Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар! Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар!

На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково. На лабах там давно нет биоматериала, как при Совке, все в теории. У них реальная практика только на интернатуре начинается. Так что никакого кошмара, теорию можно учить и онлайн: лекции воспринимаются что в аудитории, что дома - одинаково.

А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения? А как быть с практическими занятиями, которые начиная со старших курсов занимают процентов 80-90 от всего времени обучения?

Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает antey1969 1

Повідомлень: 9819 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1146 раз. Подякували: 2643 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 14:53

Около 90% зараженных коронавирусом совершенно не опасны для окружающих и потому не могут считаться больными. К такому выводу пришли исследователи в США.



Как передает The New York Times, специалисты в области здравоохранения провели эксперимент в трех штатах. Они установили, что стандартные тесты на COVID-19 определяют заражение в том числе у носителей незначительного количества вируса. Маловероятно, что такие люди могут заразить других, считают ученые.



Чтобы выявлять «настоящих» больных, эксперты предложили сократить число циклов для определения инфицированных при ПЦР-диагностике.



Действие ПЦР-теста основано на том, что генетический материал вируса циклически увеличивается. Чем меньше циклов необходимо, чтобы «отловить» вирус, тем опаснее зараженный. Американские ученые считают, что количество циклов нужно сократить с 40 до 30—35, — этого достаточно для определения контагиозных больных.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/01/1861445.html

На сайте НЙТаймс не нашел, правда, не очень искал. Появилось и такое мнение, как на мой взгляд, не особо убедительное/доказанное:На сайте НЙТаймс не нашел, правда, не очень искал. ЛАД 2 Повідомлень: 17108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4529 раз. Подякували: 4209 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 14:55 antey1969 написав: ......

Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает ......Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает

Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)? Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)? ЛАД 2 Повідомлень: 17108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4529 раз. Подякували: 4209 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:01 ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает ......Там все та же теория только боком. Лишь на 6-ом курсе покаталочки по больницам, где студентам никто делать ничего не дает

Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)? Это нормально (в смысле, такое обучение достаточно)?

У нас нет как на Западе дорогостоящих имитаторов. Теории достаточно, практика на интернатуре У нас нет как на Западе дорогостоящих имитаторов. Теории достаточно, практика на интернатуре antey1969 1

Повідомлень: 9819 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1146 раз. Подякували: 2643 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:12 vetka написав: Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение. Будущие доктора учатся удаленно, вот это кошмар! Для информации. Студенты киевского медуниверситета с сентября продолжили дистанционное обучение.

Кошмар - це те, що студенти готуються до вчорашньої війни! Професія лікар скоро зникне, максимум 15 років. А реально років 5-10.



Але це не стосується України, читайте нижче чому )))

change_pm написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Врачи где будут принимать? В свинарнике или в коровнике? ..? В свинарнике или в коровнике?

должна быть бабка знахарка! должна быть бабка знахарка!

airmax78, як не соромно ))))



Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.



України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:



- ви у себе дома здали аналізи, які були проаналізовані вашим роболікарем (АІ), призначені ліки вам привез дрон від Амазону.

- якщо вам потрібна операція, ви під"їхали в окружну/району лікарню і найкращій лікар (який можливо робить вам операцію за 1500 км від вас), а можливо і роболікар вам її зробив, використовуючи роборуки.



Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.



А стосовно України буде так, як sequence каже про бабу знахарку.



Живіть тепер з цим ))) , як не соромно ))))Ви ж рубитесь в фонді, повинні бачити, який бум в Штатах на телемедицину, на різні біотехи і так далі.України - це не стосується, а ось найближче штатівське майбутнє виглядає так:Все це вже є в наявності, може не їдеальне і дороге, але чим більше таких виробів, тим дешевше. Останній тригер, шоб все це запрацювало - 5Джі покриття.А стосовно України буде так, яккаже про бабу знахарку.Живіть тепер з цим ))) Професія лікар скоро зникне, максимум 15 років. А реально років 5-10.Але це не стосується України, читайте нижче чому ))) change_pm Повідомлень: 1971 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:26 st512 написав: Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить держава

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888931- ... ZD8lynPZJ8

Звучит как угроза Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить державаЗвучит как угроза

государство - это главная угроза для украинцев!... государство - это главная угроза для украинцев!... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4764 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:38 antey1969 написав: Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.

Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку Наша главная актриса разговорного жанра "вылечилась" почти.Как и предполагалось, тут же понесла бред о смысле жизни и о новом ощущении реальности. Предвыборная кампания, на минуточку

когда болеют украинские политики - это единственный случай, когда украинский народ сожалее, что корона не достаточно серьёзное заболевание... когда болеют украинские политики - это единственный случай, когда украинский народ сожалее, что корона не достаточно серьёзное заболевание... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4764 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:39 change_pm

Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.



После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет. ЛАД 2 Повідомлень: 17108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4529 раз. Подякували: 4209 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:44 ЛАД написав: change_pm

Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.



После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет. Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А(через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет.

Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа antey1969 1

Повідомлень: 9819 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1146 раз. Подякували: 2643 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 15:47 _Mykola_ написав: За прошедшие сутки в Украине выявили 2495 заболевших.

Госпитализировали - 445 пациентов.

За сутки скончался 51 человек.

Рекордный понедельник по всем пунктам. За прошедшие сутки в Украине выявили 2495 заболевших.Госпитализировали - 445 пациентов.За сутки скончался 51 человек.Рекордный понедельник по всем пунктам.

02 сентября 2020 ЭПИДЕМИЯ COVID-19.

КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ Подтверждённые: 125 798 (+2495) Болеют: 64 325 (+1429) Умерли: 2 656 (+51) Выздоровели: 58 817 (+1015)

https://www.unian.net/

Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР.

Цифры выбиваются из общемировой тенденции. В мире выздоровело около 70% всех заболевших. И поразительно малое количество тестов -1 на 22 жителя (учитывая наличное население). Видимо, половина заболевших просто не попала в статистику. 02 сентября 2020 ЭПИДЕМИЯ COVID-19.КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ Подтверждённые: 125 798 (+2495) Болеют: 64 325 (+1429) Умерли: 2 656 (+51) Выздоровели: 58 817 (+1015)Цифры выбиваются из общемировой тенденции. В мире выздоровело около 70% всех заболевших. И поразительно малое количество тестов -1 на 22 жителя (учитывая наличное население). Видимо, половина заболевших просто не попала в статистику. Волгарь Повідомлень: 7674 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1728172917301731> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Investor_33 і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7196 1637380

ЛОБ Сер 02 вер, 2020 12:57