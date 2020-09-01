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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1728172917301731

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:49

Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк. :mrgreen:

Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:16

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:change_pm
Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.

После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет.

Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа

Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?

Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.

А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.

І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.

Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.

Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО :)
change_pm
 
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