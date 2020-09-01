Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:49
Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:16
Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?
Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.
А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.
І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.
Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.
Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:37
Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:54
Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.
Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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