Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:49
Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:16
Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?
Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.
А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.
І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.
Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.
Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:37
Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:54
Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.
Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:54
у нас на работе первый случай насморка нарисовался. начальство сильно распереживалось. сказало, что на работу - только по большой необходимости. и вдруг появилось понимание, что надо быть в маске не только в лифте, но и в офисе.
до этого официальная инструкция была другая.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:02
Карантин навсегда
Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.
До недавнего времени и бизнес, и граждане считали, что после массовой вакцинации все проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, останутся в прошлом и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но появление документально подтвержденных данных о вторичном заражении вирусом заставляет задуматься о том, что вакцинация вполне может оказаться неэффективной. Если это действительно произойдет, то и бизнесу, и гражданам придется очень серьезно пересмотреть свои стратегические планы. И пересмотр этот будет непростым, нелегким и небыстрым.
Общий принцип работы вакцин прост: в организм вводится ослабленный возбудитель болезни (т.н. живые вакцины) или его фрагмент (как правило, фрагмент белка возбудителя). В ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным (как к вирусу оспы) и временным (столбняк — на 10 лет, грипп — примерно на год).
В любом случае задача вакцинации — сильно снизить риск заражения на определенный период. Повторные заражения всего через 4 месяца, если они будут достаточно частыми, поставят под вопрос эффективность вакцинации.
А это значит, рухнут и надежды на возвращение докоронавирусной экономики. Прежние времена могут не вернуться никогда.
Пока надежно подтвержденных случаев повторного заражения достаточно мало и делать статистически надежные выводы рано. Но и ранее сделанные исследования по измерению концентрации антител в крови переболевших, и данные о повторных заражениях указывают на то, что эффективность вакцины может быть очень кратковременной — 3–4 месяца. Соответственно, для надежной защиты вакцинацию придется проводить ежеквартально, а то и чаще.
Для значительной доли людей это окажется сложно. Даже логистика поставок вакцины в таких объемах — очень непростое дело, не говоря о стоимости и нежелании части граждан вакцинироваться в принципе. Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором надежды на вакцину как решение проблемы коронавируса может и не оправдаться.
Придется как-то приспосабливаться к жизни с его присутствием. Опыт карантина весны — лета 2020 года тут мало поможет: бесконечно раздавать деньги гражданам и бизнесу никакое государство не сможет.
Рост числа заболевших коронавирусом в мире не прекращается, вслед за снижением заболеваемости в некоторых странах вновь начинается ее рост. Идут дискуссии о том, что такое этот рост — т.н. вторая волна или же продолжение первой… А тем временем безработица остается высокой, бизнес несет убытки, у банков падает качество кредитных портфелей и растет просрочка. У государств растет госдолг и дефицит бюджета. Все это увеличивает риски дефолтов на всех уровнях — от домохозяйств и фирм до муниципалитетов, регионов и государств.
Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. Современная экономика глобальна, и полностью прекратить перемещения граждан через санитарные кордоны не удается никому, даже Китаю. А вместе с людьми перемещается и вирус.
Это заставляет задуматься о целесообразности жестких ограничительных мер в целом. Или как минимум — об их смягчении.
Рост рисков массовых дефолтов и безработицы вынуждает политиков идти на компромиссы. С одной стороны, сохраняются многие ограничения (которые сами по себе часто носят ритуальный характер), что демонстрирует электорату заботу со стороны властей, с другой — наиболее мешающие бизнесу ограничения снимаются.
Компромисс между снятием и сохранением ограничительных мер очень сложен этически. В разных странах он разрешается по-разному. Почти идеальный пример диаметрально разных подходов — Швеция и Норвегия. Почти полное отсутствие ограничений в Швеции и жесткие ограничения — в Норвегии.
При этом особенно показательно, что граждане этих стран имеют достаточно схожий менталитет и культуру. Выводы об эффективности выбранной этими странами модели поведения можно будет делать не ранее чем через несколько лет (в идеале — после устойчивого восстановления экономики). Но в любом случае этот кейс будет очень интересным.
С тактической же точки зрения поведение властей большинства стран довольно схожее. Медленно и постепенно ограничительные меры смягчаются. Там, где возникают новые вспышки, вводятся очень локальные ограничения (иногда — масштаба отдельного города или района). Но на возврат жесткого карантина масштаба страны, скорее всего, не решится уже никто: экономика может этого просто не выдержать. Поэтому вне зависимости от успеха или неуспеха вакцин нас ждет адаптация к новым условиям жизни и работы. И чем раньше пойдет этот процесс, тем лучше будет его результат.
PS Всего три четыре месяца имуннитета.. жесть.. Как не вспомнить теорию заговоров. На видео идеи римского клуба еще 2011 года..
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