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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1728172917301731 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Сер 02 вер, 2020 15:49



Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.

Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать. Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18227 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4389 раз. Подякували: 7086 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 16:16 antey1969 написав: ЛАД написав: change_pm

Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет. Хотя, возможно, все или почти все необходимые технологии уже есть.



После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А сегодня (через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет. Красиво описали. Но в реальности это будет далеко не так быстро. И явно не через 5-10 лет.После полёта Гагарина тоже ожидали, что "на Марсе будут яблони цвести" уже вот-вот, лет через 10-20. А(через 60 лет) даже энтузиаст Маск признаёт, что для создания постоянной автономной станции потребуется несколько десятков лет.

Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа Даже самое простое для программирования - качественно считывать снимки КТ и МРТ без врача пока никак не получается. Беда в том, что каждый человеческий организм в какой-то мере индивидуален вплоть до сердца справа

Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?



Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.



А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.



І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.



Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.



Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО change_pm Повідомлень: 1971 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 19:37 Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12424 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7111 раз. Подякували: 3274 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 19:54 Вкладчик1234 написав: Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания



Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.

Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо. Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18227 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4389 раз. Подякували: 7086 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 20:54 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания



Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.

Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо. Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо.



у нас на работе первый случай насморка нарисовался. начальство сильно распереживалось. сказало, что на работу - только по большой необходимости. и вдруг появилось понимание, что надо быть в маске не только в лифте, но и в офисе.



до этого официальная инструкция была другая. у нас на работе первый случай насморка нарисовался. начальство сильно распереживалось. сказало, что на работу - только по большой необходимости. и вдруг появилось понимание, что надо быть в маске не только в лифте, но и в офисе.до этого официальная инструкция была другая. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3390 З нами з: 14.03.06 Подякував: 214 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 21:02 Карантин навсегда

Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.

До недавнего времени и бизнес, и граждане считали, что после массовой вакцинации все проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, останутся в прошлом и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но появление документально подтвержденных данных о вторичном заражении вирусом заставляет задуматься о том, что вакцинация вполне может оказаться неэффективной. Если это действительно произойдет, то и бизнесу, и гражданам придется очень серьезно пересмотреть свои стратегические планы. И пересмотр этот будет непростым, нелегким и небыстрым.

Общий принцип работы вакцин прост: в организм вводится ослабленный возбудитель болезни (т.н. живые вакцины) или его фрагмент (как правило, фрагмент белка возбудителя). В ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным (как к вирусу оспы) и временным (столбняк — на 10 лет, грипп — примерно на год).



В любом случае задача вакцинации — сильно снизить риск заражения на определенный период. Повторные заражения всего через 4 месяца, если они будут достаточно частыми, поставят под вопрос эффективность вакцинации.



А это значит, рухнут и надежды на возвращение докоронавирусной экономики. Прежние времена могут не вернуться никогда.





Пока надежно подтвержденных случаев повторного заражения достаточно мало и делать статистически надежные выводы рано. Но и ранее сделанные исследования по измерению концентрации антител в крови переболевших, и данные о повторных заражениях указывают на то, что эффективность вакцины может быть очень кратковременной — 3–4 месяца. Соответственно, для надежной защиты вакцинацию придется проводить ежеквартально, а то и чаще.



Для значительной доли людей это окажется сложно. Даже логистика поставок вакцины в таких объемах — очень непростое дело, не говоря о стоимости и нежелании части граждан вакцинироваться в принципе. Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором надежды на вакцину как решение проблемы коронавируса может и не оправдаться.

Придется как-то приспосабливаться к жизни с его присутствием. Опыт карантина весны — лета 2020 года тут мало поможет: бесконечно раздавать деньги гражданам и бизнесу никакое государство не сможет.

Рост числа заболевших коронавирусом в мире не прекращается, вслед за снижением заболеваемости в некоторых странах вновь начинается ее рост. Идут дискуссии о том, что такое этот рост — т.н. вторая волна или же продолжение первой… А тем временем безработица остается высокой, бизнес несет убытки, у банков падает качество кредитных портфелей и растет просрочка. У государств растет госдолг и дефицит бюджета. Все это увеличивает риски дефолтов на всех уровнях — от домохозяйств и фирм до муниципалитетов, регионов и государств.

Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. Современная экономика глобальна, и полностью прекратить перемещения граждан через санитарные кордоны не удается никому, даже Китаю. А вместе с людьми перемещается и вирус.



Это заставляет задуматься о целесообразности жестких ограничительных мер в целом. Или как минимум — об их смягчении.



Рост рисков массовых дефолтов и безработицы вынуждает политиков идти на компромиссы. С одной стороны, сохраняются многие ограничения (которые сами по себе часто носят ритуальный характер), что демонстрирует электорату заботу со стороны властей, с другой — наиболее мешающие бизнесу ограничения снимаются.



Компромисс между снятием и сохранением ограничительных мер очень сложен этически. В разных странах он разрешается по-разному. Почти идеальный пример диаметрально разных подходов — Швеция и Норвегия. Почти полное отсутствие ограничений в Швеции и жесткие ограничения — в Норвегии.



При этом особенно показательно, что граждане этих стран имеют достаточно схожий менталитет и культуру. Выводы об эффективности выбранной этими странами модели поведения можно будет делать не ранее чем через несколько лет (в идеале — после устойчивого восстановления экономики). Но в любом случае этот кейс будет очень интересным.



С тактической же точки зрения поведение властей большинства стран довольно схожее. Медленно и постепенно ограничительные меры смягчаются. Там, где возникают новые вспышки, вводятся очень локальные ограничения (иногда — масштаба отдельного города или района). Но на возврат жесткого карантина масштаба страны, скорее всего, не решится уже никто: экономика может этого просто не выдержать. Поэтому вне зависимости от успеха или неуспеха вакцин нас ждет адаптация к новым условиям жизни и работы. И чем раньше пойдет этот процесс, тем лучше будет его результат.





PS Всего три четыре месяца имуннитета.. жесть.. Как не вспомнить теорию заговоров. На видео идеи римского клуба еще 2011 года..

Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.До недавнего времени и бизнес, и граждане считали, что после массовой вакцинации все проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, останутся в прошлом и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но появление документально подтвержденных данных о вторичном заражении вирусом заставляет задуматься о том, что вакцинация вполне может оказаться неэффективной. Если это действительно произойдет, то и бизнесу, и гражданам придется очень серьезно пересмотреть свои стратегические планы. И пересмотр этот будет непростым, нелегким и небыстрым.Общий принцип работы вакцин прост: в организм вводится ослабленный возбудитель болезни (т.н. живые вакцины) или его фрагмент (как правило, фрагмент белка возбудителя). В ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным (как к вирусу оспы) и временным (столбняк — на 10 лет, грипп — примерно на год).В любом случае задача вакцинации — сильно снизить риск заражения на определенный период. Повторные заражения всего через 4 месяца, если они будут достаточно частыми, поставят под вопрос эффективность вакцинации.А это значит, рухнут и надежды на возвращение докоронавирусной экономики. Прежние времена могут не вернуться никогда.Пока надежно подтвержденных случаев повторного заражения достаточно мало и делать статистически надежные выводы рано. Но и ранее сделанные исследования по измерению концентрации антител в крови переболевших, и данные о повторных заражениях указывают на то, что эффективность вакцины может быть очень кратковременной — 3–4 месяца. Соответственно, для надежной защиты вакцинацию придется проводить ежеквартально, а то и чаще.Для значительной доли людей это окажется сложно. Даже логистика поставок вакцины в таких объемах — очень непростое дело, не говоря о стоимости и нежелании части граждан вакцинироваться в принципе. Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором надежды на вакцину как решение проблемы коронавируса может и не оправдаться.Придется как-то приспосабливаться к жизни с его присутствием. Опыт карантина весны — лета 2020 года тут мало поможет: бесконечно раздавать деньги гражданам и бизнесу никакое государство не сможет.Рост числа заболевших коронавирусом в мире не прекращается, вслед за снижением заболеваемости в некоторых странах вновь начинается ее рост. Идут дискуссии о том, что такое этот рост — т.н. вторая волна или же продолжение первой… А тем временем безработица остается высокой, бизнес несет убытки, у банков падает качество кредитных портфелей и растет просрочка. У государств растет госдолг и дефицит бюджета. Все это увеличивает риски дефолтов на всех уровнях — от домохозяйств и фирм до муниципалитетов, регионов и государств.Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. Современная экономика глобальна, и полностью прекратить перемещения граждан через санитарные кордоны не удается никому, даже Китаю. А вместе с людьми перемещается и вирус.Это заставляет задуматься о целесообразности жестких ограничительных мер в целом. Или как минимум — об их смягчении.Рост рисков массовых дефолтов и безработицы вынуждает политиков идти на компромиссы. С одной стороны, сохраняются многие ограничения (которые сами по себе часто носят ритуальный характер), что демонстрирует электорату заботу со стороны властей, с другой — наиболее мешающие бизнесу ограничения снимаются.Компромисс между снятием и сохранением ограничительных мер очень сложен этически. В разных странах он разрешается по-разному. Почти идеальный пример диаметрально разных подходов — Швеция и Норвегия. Почти полное отсутствие ограничений в Швеции и жесткие ограничения — в Норвегии.При этом особенно показательно, что граждане этих стран имеют достаточно схожий менталитет и культуру. Выводы об эффективности выбранной этими странами модели поведения можно будет делать не ранее чем через несколько лет (в идеале — после устойчивого восстановления экономики). Но в любом случае этот кейс будет очень интересным.С тактической же точки зрения поведение властей большинства стран довольно схожее. Медленно и постепенно ограничительные меры смягчаются. Там, где возникают новые вспышки, вводятся очень локальные ограничения (иногда — масштаба отдельного города или района). Но на возврат жесткого карантина масштаба страны, скорее всего, не решится уже никто: экономика может этого просто не выдержать. Поэтому вне зависимости от успеха или неуспеха вакцин нас ждет адаптация к новым условиям жизни и работы. И чем раньше пойдет этот процесс, тем лучше будет его результат.PS Всего три четыре месяца имуннитета.. жесть.. Как не вспомнить теорию заговоров. На видео идеи римского клуба еще 2011 года.. vladislavlvov

Повідомлень: 2356 З нами з: 02.03.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1728172917301731 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 02 вер, 2020 12:57