Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:49
Вообще предлагаю, чтобы не травмировать нежные души коронаненавистников, называть тут на ветке Ковид кодовым словом Насморк.
Дедушка Жириновский в больнице на камеру сделал вакцину от насморка.
Видео не выкладываю. Чтоб не травмировать.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:16
Гайз, порівняєте технічний стан еволюції наразі і 60 років тому. Пам"ятаєте фото комп"ютерів 50-60хх років?
Це все вже є. Питання в тому, що воно дороге, бо його мало і проблема в тому, що така фішка, як Інтернет Речей, про які вже років 5 говорять - не можливий без покриття 5Джі.
А всі інші штуки не можливі без квантових комп"ютерів.
І 5Джі вже є, треба розгортати. І квантові комп"ютері вже є також, і досить потужні.
Єдина проблема, що це коштує трільйони доларів і ніхто так просто це Україні наприклад не дасть.
Тому, якщо Трамп втримає владу, через 5 років описане стане реальність в Штатах, а весь світ буде насолоджуватись баксом, який впав в 2 рази. ІМХО
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:37
Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:54
Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.
Всё-таки отрицать сильную заразность нового насморка, уже глупо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:54
у нас на работе первый случай насморка нарисовался. начальство сильно распереживалось. сказало, что на работу - только по большой необходимости. и вдруг появилось понимание, что надо быть в маске не только в лифте, но и в офисе.
до этого официальная инструкция была другая.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:02
Карантин навсегда
Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.
До недавнего времени и бизнес, и граждане считали, что после массовой вакцинации все проблемы, связанные с эпидемией COVID-19, останутся в прошлом и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но появление документально подтвержденных данных о вторичном заражении вирусом заставляет задуматься о том, что вакцинация вполне может оказаться неэффективной. Если это действительно произойдет, то и бизнесу, и гражданам придется очень серьезно пересмотреть свои стратегические планы. И пересмотр этот будет непростым, нелегким и небыстрым.
Общий принцип работы вакцин прост: в организм вводится ослабленный возбудитель болезни (т.н. живые вакцины) или его фрагмент (как правило, фрагмент белка возбудителя). В ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным (как к вирусу оспы) и временным (столбняк — на 10 лет, грипп — примерно на год).
В любом случае задача вакцинации — сильно снизить риск заражения на определенный период. Повторные заражения всего через 4 месяца, если они будут достаточно частыми, поставят под вопрос эффективность вакцинации.
А это значит, рухнут и надежды на возвращение докоронавирусной экономики. Прежние времена могут не вернуться никогда.
Пока надежно подтвержденных случаев повторного заражения достаточно мало и делать статистически надежные выводы рано. Но и ранее сделанные исследования по измерению концентрации антител в крови переболевших, и данные о повторных заражениях указывают на то, что эффективность вакцины может быть очень кратковременной — 3–4 месяца. Соответственно, для надежной защиты вакцинацию придется проводить ежеквартально, а то и чаще.
Для значительной доли людей это окажется сложно. Даже логистика поставок вакцины в таких объемах — очень непростое дело, не говоря о стоимости и нежелании части граждан вакцинироваться в принципе. Таким образом, вполне вероятен сценарий, при котором надежды на вакцину как решение проблемы коронавируса может и не оправдаться.
Придется как-то приспосабливаться к жизни с его присутствием. Опыт карантина весны — лета 2020 года тут мало поможет: бесконечно раздавать деньги гражданам и бизнесу никакое государство не сможет.
Рост числа заболевших коронавирусом в мире не прекращается, вслед за снижением заболеваемости в некоторых странах вновь начинается ее рост. Идут дискуссии о том, что такое этот рост — т.н. вторая волна или же продолжение первой… А тем временем безработица остается высокой, бизнес несет убытки, у банков падает качество кредитных портфелей и растет просрочка. У государств растет госдолг и дефицит бюджета. Все это увеличивает риски дефолтов на всех уровнях — от домохозяйств и фирм до муниципалитетов, регионов и государств.
Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. Современная экономика глобальна, и полностью прекратить перемещения граждан через санитарные кордоны не удается никому, даже Китаю. А вместе с людьми перемещается и вирус.
Это заставляет задуматься о целесообразности жестких ограничительных мер в целом. Или как минимум — об их смягчении.
Рост рисков массовых дефолтов и безработицы вынуждает политиков идти на компромиссы. С одной стороны, сохраняются многие ограничения (которые сами по себе часто носят ритуальный характер), что демонстрирует электорату заботу со стороны властей, с другой — наиболее мешающие бизнесу ограничения снимаются.
Компромисс между снятием и сохранением ограничительных мер очень сложен этически. В разных странах он разрешается по-разному. Почти идеальный пример диаметрально разных подходов — Швеция и Норвегия. Почти полное отсутствие ограничений в Швеции и жесткие ограничения — в Норвегии.
При этом особенно показательно, что граждане этих стран имеют достаточно схожий менталитет и культуру. Выводы об эффективности выбранной этими странами модели поведения можно будет делать не ранее чем через несколько лет (в идеале — после устойчивого восстановления экономики). Но в любом случае этот кейс будет очень интересным.
С тактической же точки зрения поведение властей большинства стран довольно схожее. Медленно и постепенно ограничительные меры смягчаются. Там, где возникают новые вспышки, вводятся очень локальные ограничения (иногда — масштаба отдельного города или района). Но на возврат жесткого карантина масштаба страны, скорее всего, не решится уже никто: экономика может этого просто не выдержать. Поэтому вне зависимости от успеха или неуспеха вакцин нас ждет адаптация к новым условиям жизни и работы. И чем раньше пойдет этот процесс, тем лучше будет его результат.
PS Всего три четыре месяца имуннитета.. жесть.. Как не вспомнить теорию заговоров. На видео идеи римского клуба еще 2011 года..
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:45
по порядку
ми бенд 5 - вы начитались не свежих новостей
пульсоксиметр - показыват необходимость госпитализации это один из критериев что нужна скорая мед помощь, еще раз только один из критериев необходимости срочной госпитализации = кислорода .
Это вам не для диагностики кашля с кашлем связи нет никакой, изучите вопрос послушайте Комаровского хотя бы . и 96 это уже мало ! это уже пограничный результат будет ниже звоните в "скорую" .
ЗЫ если кому интерестно у меня стабильно оксигенация 99, плюс эритроциты и гемоглобин на верхней норме для мужчин ,пульс в состоянии покоя лежа 50, ну и под водой 20 метров проплываю без напряга
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:07
А в 30-х компов вообще не было. И что?
Эволюцию я сравнил. Ракеты Маска принципиально ничем не отличаются от ракет 60-х. И Маск пишет о десятках лет, необходимых для создания станции на Марсе.
Не все так легко, как Вам кажется. Управляемый термояд рассчитывали получить ещё в 60-х. Нет до сих пор. Можно и ещё привести примеры, но зачем? Думаю, и так ясно.
Чрезмерный оптимизм редко оправдывается.
Есть, но не всё.
5G разработан далеко не вчера, но даже в передовых государствах до массового распространения ещё не дошло, практически только сейчас развертывается.
Квантовые компьютеры тоже пока скорее экспериментальные.
Этих триллионов долларов не хватает не только в Украине, но и в самых богатых странах, деньги нужны на многое, задач хватает.
Думаю, если такое случится (пусть не через 5 лет), то весь світ будет гоняться за баксом для того, чтобы всё это купить, и цена бакса, наоборот, сильно вырастет.
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:07
"смешалось все в кучу люди лошади ..." до чого тут 5г та інтернет речей для роботизованих рук не дуже ясно. Я наприклад проти того щоб по радіоканалу відбувалася передача критичних даних для управління віддалено роботизованою рукою хірурга ( щось написав не так але ви сподіваюсь зрозуміли про що я ) . Чи відмо вам що за $100-200 "глушилка" глушить те що вам потрібно в радіусі 10-15 метрів, додайте ще сотню баксів і збільшите радіус . Ось чому я не рекомендую усілякі датчики сигналізації типу Ajax
как пример
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:31
Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные.
Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии.
При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.
Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур.
Но из всего этого не надо делать вывод о конце света.
Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится.
Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах.
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