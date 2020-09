Додано: Сер 02 вер, 2020 20:54

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания Юлия Тимошенко пошла на поправку и уже проводит совещания



Она успела передать насморк депутату ее фракции Крулько.

у нас на работе первый случай насморка нарисовался. начальство сильно распереживалось. сказало, что на работу - только по большой необходимости. и вдруг появилось понимание, что надо быть в маске не только в лифте, но и в офисе.



