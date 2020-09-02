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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1729173017311732

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:50

  ЛАД написав:
  vladislavlvov написав:.......
Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания.
......

Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные.
Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии.
При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.
Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур.
Но из всего этого не надо делать вывод о конце света.
Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится.
Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах.

за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.


Пока мы наблюдаем все больше сообщений о том, что пошли болеть по второму кругу.
Кстати свиной грипп ни куда не девался, в составе прививки прошлой зимой был аналогичный штамм, скорее всего он будет и в составе вакцины от гриппа и на текущую зиму.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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