Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1729173017311732 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Сер 02 вер, 2020 22:50 ЛАД написав: vladislavlvov написав: .......

Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания.

...... .......Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания.......

Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные.

Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии.

При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.

Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур.

Но из всего этого не надо делать вывод о конце света.

Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится.

Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах. Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные.Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии.При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур.Но из всего этого не надо делать вывод о конце света.Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится.Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах.

за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип. за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21335 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1159 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 22:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.



Пока мы наблюдаем все больше сообщений о том, что пошли болеть по второму кругу.

Кстати свиной грипп ни куда не девался, в составе прививки прошлой зимой был аналогичный штамм, скорее всего он будет и в составе вакцины от гриппа и на текущую зиму. Пока мы наблюдаем все больше сообщений о том, что пошли болеть по второму кругу.Кстати свиной грипп ни куда не девался, в составе прививки прошлой зимой был аналогичный штамм, скорее всего он будет и в составе вакцины от гриппа и на текущую зиму. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18232 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4391 раз. Подякували: 7086 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1729173017311732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 02 вер, 2020 12:57