ЛАД написав:vladislavlvov написав:.......
Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания.
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Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные.
Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии.
При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.
Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур.
Но из всего этого не надо делать вывод о конце света.
Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится.
Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах.
за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.