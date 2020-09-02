vladislavlvov написав:....... Карантин, ограничения на передвижение, закрытие предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий — это меры, которые позволили снизить скорость распространения болезни. Но полностью ее подавить они не могут в принципе. Даже в странах с жестким отслеживанием контактов и суровым карантином все равно возникают новые случаи заболевания. ......
Утверждения, на мой взгляд, достаточно сомнительные. Карантин всегда считался сильнодействующим средством, направленным на прекращение эпидемии. При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности. Если иммунитет будет держаться всего 3-4 месяца, то вакцина окажется, действительно практически бесполезной, особенно с учётом того, что корона, по-видимому, не имеет сезонного характера. Вакцинирование каждые 3 месяца явно чересчур. Но из всего этого не надо делать вывод о конце света. Кроме вакцин ведётся и поиск лекарств. Возможно, что-то получится. Если будут эффективные лекарства + жёсткое отслеживание контактов, то можно будет вести практически нормальную жизнь. Разве что останутся маски в общественных местах и откажутся от привычки обниматься/целоваться при встречах.
за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.
flyman написав:за той час всі перехворіють, і зникне ковід як свинний грип.
Пока мы наблюдаем все больше сообщений о том, что пошли болеть по второму кругу. Кстати свиной грипп ни куда не девался, в составе прививки прошлой зимой был аналогичный штамм, скорее всего он будет и в составе вакцины от гриппа и на текущую зиму.
Зы. Заболел насморком Берлускони, с учетом возраста может быть проблематично.
законопроєкт №3890 "Про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємців, установ і організацій, які допускають у громадську будівлю або транспорт під час карантину осіб без засобів індивідуального захисту чи не вживають дій для видворення таких осіб за межі громадської будівлі або транспорту.
Очікується, що таким підприємцям доведеться заплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3,4-5,1 тис. грн). Джерело: https://censor.net/ua/n3217279
В мене зустрічна пропозиція Штрафувати Президента ,якщо хтось з ТОП 10 олігархів не сплатить податки або зявиться без маски Штрафувати Кабмін .якщо хтось з ТОП10000 не сплатить податки, або зявиться без маски Штрафувати голову ДПІ мого району,якщо я без маски...
vladislavlvov написав:... Как не вспомнить теорию заговоров. На видео идеи римского клуба еще 2011 года..
На видео об идеях Римского клуба только упоминается. А дальше Чубайс ведет бравурный рассказ о колоссальных успехах Роснано. Заливается соловьем. Но сегодня (спустя 9 лет!) ничего из этого в реальной жизни не видно. В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине.
P.s. Чубайс в 2011 говорил о приближающейся цифре 7 млрд. человек. Сегодня мы почти дошли до 8 млрд (в следующем году точно дойдём). P.p.s. Доклад Римского клуба ("Пределы роста") читал очень давно. К сожалению, все предупреждения/предостережения Римского клуба человечество пропустило мимо ушей и абсолютно ничего не сделало. В результате, все опасности только усугубились и стали вполне реальными сегодняшними проблемами. Тогда они воспринимались как неомальтузианство. При этом население Земли в 1970 было "всего" 3,7 млрд. И даже в 1990 было "всего" 5,3 млрд.
vladislavlvov написав:Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.
Очень надеюсь, но на самом деле все уже давно туда вернулись. Я например очень надеюсь на то что люди научатся соблюдать дистанцию в общественных местах, а не так как до пандемии, но нет. И так будет во многом другом. То что прививка даст иммунитет на три четыре месяца не говорит об ее не эффективности. При соблюдении дистанции, ношении масок в общественных местах, нормальной обработке продуктов, за один/два цикла ревакцинации количество носителей сойдет на нет, и эпидемия насморка пройдет как проходили другие эпидемии. Плюс не надо забывать о клеточной памяти. И случаи повторного заражения ни о чем не говорят, потому что никто не освещает как проходит второе заражение, более тяжело, легче, или бессимптомно. Пока мы знаем слишком мало об этом виде насморка, а статьи вроде этой я рекомендую не читать, как и те которые пишут что это всего лишь грипп, какие-то две крайности.
ЛАД написав:Да, сегодня виделся со сватом. К счастью, обошлось удачно, сейчас чувствует себя очень хорошо. Но первую неделю под кислородом вспоминает с дрожью.
Под кислородом, это значит воспаление серьезное. Серьезное воспаление - это значит возможны долгосрочные эффекты а ля фиброз. Через 1-2 года станет видно настоящий ущерб
Да уж, на собственном опыте могу сказать, что фиброз после воспаления лёгких снижает качество жизни. И если некоторое снижение функции дыхания из-за плохо функционирующего участка со временем организм компенсирует, то ряд проблем остается навсегда. Кстати по компенсации, у меня уже много лет после проблем с фиброзом повышен уровень гемоглобина, значительно выше обычного максимума для мужчин, возможно из-за фиброза и пошла компенсация, так предположение конечно.
"ВОЗ: из-за позиции богатых стран пришлось перенести сроки реализации международного механизма COVAX, целью которого служит равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса. «Богатые страны», в частности США, Великобритания и Япония, не спешили присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. "
Имхо, чувствую, что с нашими чиновниками мы точно будем в самом конце очереди.