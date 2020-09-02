Додано: Чет 03 вер, 2020 08:44

vladislavlvov написав: Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии. Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии.

Очень надеюсь, но на самом деле все уже давно туда вернулись. Я например очень надеюсь на то что люди научатся соблюдать дистанцию в общественных местах, а не так как до пандемии, но нет. И так будет во многом другом.То что прививка даст иммунитет на три четыре месяца не говорит об ее не эффективности. При соблюдении дистанции, ношении масок в общественных местах, нормальной обработке продуктов, за один/два цикла ревакцинации количество носителей сойдет на нет, и эпидемия насморка пройдет как проходили другие эпидемии.Плюс не надо забывать о клеточной памяти. И случаи повторного заражения ни о чем не говорят, потому что никто не освещает как проходит второе заражение, более тяжело, легче, или бессимптомно.Пока мы знаем слишком мало об этом виде насморка, а статьи вроде этой я рекомендую не читать, как и те которые пишут что это всего лишь грипп, какие-то две крайности.