freeze написав:"ВОЗ: из-за позиции богатых стран пришлось перенести сроки реализации международного механизма COVAX, целью которого служит равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса. «Богатые страны», в частности США, Великобритания и Япония, не спешили присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. "
Имхо, чувствую, что с нашими чиновниками мы точно будем в самом конце очереди.
Не переживайте, переживём.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
ЛАД написав: При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.
Это так, но всё это не про нас. Границ (настоящих) у нас нет. Строгое отслеживание контактов возможно только в тоталитарных странах с жесткой дисциплиной типа Китая. Или в странах с малым населением типа Израиля, где, например, записывают в специальный журнал всех посетителей аптек с отметкой времени посещения (причем там все привязаны к определенным аптекам, где работает их медстраховка).
А быстрых и точных тестов нет ни у кого. Насколько я понимаю, это связано с самим принципом работы теста ПЦР.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
yama написав:ЗЫ если кому интересно у меня стабильно оксигенация 99, плюс эритроциты и гемоглобин на верхней норме для мужчин ,пульс в состоянии покоя лежа 50, ну и под водой 20 метров проплываю без напряга
Не хвастайтесь, у меня выделенное выше такое же без всяких тренировок (они остались в 50-летней молодости, когда я серьезно повредил ахилл). Оксигенация, правда, пониже. Это просто индивидуальные особенности.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 03 вер, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ЛАД написав:В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине.
Сомнения могут позволить себе только те, кто имеет деньги. У кого денег нет - может позволить себе не сомнения, нет, лишь пустую болтовню. А вот те, кто имеет деньги, делает свой выбор. ------------------------------------------------ Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - сказал он в интервью телеканалу NDTV.
Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса. "У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых, мы очень хорошо работаем с Индией, мы считаем, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин для всего мира. И мы ответили на все вопросы, которые задавали - был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании. Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - добавил он.
Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран. "Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии", - сказал он.
Баблонавт написав:Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.
Одно из двух, это или успех или афера.
Проекты, аналогичные описанному выше индийскому, должны были запускаться и в Саудовской Аравии, и в ОАЭ. Обе эти страны претендуют на статус благотворителей арабского или даже шире - мусульманского мира, поэтому бежали впереди паровоза. Китайцы тоже на этом рынке активничают.
И русские, и китайцы используют очень динамичную рыночную стратегию - готовы максимум передать в эти страны. То есть и третью фазу тестирования сразу проводят местные МОЗы на своём населении по своим методикам, соответственно мгновенно выдают разрешения, без проверок и сертификации; и производство совместное, вплоть до поставки оборудования и запуска линий, ну и передача марки - в арабский мир поедет "саудовская" вакцина.
Кто первый, тот и получает приз. На кону ОЧЕНЬ много. Время-не-ждёт! (с)
Очень жаль, что местные посетители ветки об этом ничего не знают. Мир, к счастью, гораздо шире зоны уа.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.