Додано: Чет 03 вер, 2020 12:36

ЛАД написав: В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине. В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине.

Сомнения могут позволить себе только те, кто имеет деньги.У кого денег нет - может позволить себе не сомнения, нет, лишь пустую болтовню.А вот те, кто имеет деньги, делает свой выбор.------------------------------------------------Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", - сказал он в интервью телеканалу NDTV.Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса. "У нас есть серьезная поддержка со стороны индийских ученых, мы очень хорошо работаем с Индией, мы считаем, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин для всего мира. И мы ответили на все вопросы, которые задавали - был вопрос о публикации, публикация выйдет на этой неделе в крупном западном издании.Возник вопрос о пострегистрационных исследованиях. Уже на этой неделе мы начали более 40 тысяч пострегистрационных исследований в России", - добавил он.Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран. "Мы считаем, что производя вакцину совместно с Индией, мы можем поставить вакцину во все страны, все ключевые страны мира. Это проверенная и безопасная технология аденовируса человека, и мы получили запросы на более миллиарда доз из разных стран. Как я уже говорил, более 300 миллионов (доз) в год, мы считаем, что можем производить в Индии", - сказал он.