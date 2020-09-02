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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1731173217331734

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04

  Вкладчик1234 написав:
  Баблонавт написав:
  Вкладчик1234 написав:Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку
Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия.

Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более!

Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.
Аминь.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08

  Вкладчик1234 написав:
  Баблонавт написав:
  Вкладчик1234 написав:Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку
Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия.

Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более!


Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08

  Баблонавт написав:Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.
Аминь.

Такой "заработок на крови" меня не интересует.

А Вы "в теме", получаете долю? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08

  st512 написав:
  Баблонавт написав:Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.

Одно из двух, это или успех или афера.

Ни то, ни другое.
Это рывок на корпус вперёд от жарко дышащих в спину конкурентов.
Которые тоже не дураки, организовывают сопротивление в тех областях, где сильны - пытаются обгадить российскую вакцину через свои и подконтрольные СМИ.
Это жестокий бизнес, на огромные деньги.
Капитализм-с!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:11

  freeze написав:Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени.

"У нас очень мало информации о вирусе".

Когда афера вскроется - скажут, что "не знали" и "перестраховались ради людей". Хотя наверно она не вскроется, а плавно "без палева" отойдёт в сторону, как и неадекватные локдауны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:12

Как уже говорили - "мы с карантином навсегда".
Т.е. такую тему никто палить не будет. Вечное невидимое АТО, и дивизии корона-танков у границ. На борьбу с которыми нужно выделять побольше денег
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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