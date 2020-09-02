Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1731173217331734 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04 Вкладчик1234 написав: Баблонавт написав: Вкладчик1234 написав: Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия. Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия.

Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более! Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более!

Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.

Аминь. Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.Аминь. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 501 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08 Вкладчик1234 написав: Баблонавт написав: Вкладчик1234 написав: Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку Будут лить какой-то индийский витаминный коктейль и лепить скрепную этикетку Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия. Считать всех вокруг себя глупцами - очень ошибочная стратегия.

Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более! Верить в скрепно-боливудские вундервафли - тем более!



Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени. Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18243 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4392 раз. Подякували: 7087 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08 Баблонавт написав: Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.

Аминь. Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.Аминь.

Такой "заработок на крови" меня не интересует.



А Вы "в теме", получаете долю? Такой "заработок на крови" меня не интересует.А Вы "в теме", получаете долю? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12432 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3278 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08 st512 написав: Баблонавт написав: Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран. Дмитриев отметил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины от коронавируса из разных стран.

Одно из двух, это или успех или афера. Одно из двух, это или успех или афера.

Ни то, ни другое.

Это рывок на корпус вперёд от жарко дышащих в спину конкурентов.

Которые тоже не дураки, организовывают сопротивление в тех областях, где сильны - пытаются обгадить российскую вакцину через свои и подконтрольные СМИ.

Это жестокий бизнес, на огромные деньги.

Капитализм-с! Ни то, ни другое.Это рывок на корпус вперёд от жарко дышащих в спину конкурентов.Которые тоже не дураки, организовывают сопротивление в тех областях, где сильны - пытаются обгадить российскую вакцину через свои и подконтрольные СМИ.Это жестокий бизнес, на огромные деньги.Капитализм-с! Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 501 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 13:11 freeze написав: Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени. Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени.

"У нас очень мало информации о вирусе".



Когда афера вскроется - скажут, что "не знали" и "перестраховались ради людей". Хотя наверно она не вскроется, а плавно "без палева" отойдёт в сторону, как и неадекватные локдауны "У нас очень мало информации о вирусе".Когда афера вскроется - скажут, что "не знали" и "перестраховались ради людей". Хотя наверно она не вскроется, а плавно "без палева" отойдёт в сторону, как и неадекватные локдауны Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12432 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3278 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 13:12 Как уже говорили - "мы с карантином навсегда".

Т.е. такую тему никто палить не будет. Вечное невидимое АТО, и дивизии корона-танков у границ. На борьбу с которыми нужно выделять побольше денег Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12432 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3278 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7203 1638433

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 10:21