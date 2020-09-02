Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.
Аминь.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04
Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.
Аминь.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08
Проверить наличие у себя антител после вакцинации захотят очень многие, это легко и дешевле тестов ПЦР. Если есть какая-то афера, то она выявится буквально в кратчайший период времени.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08
Такой "заработок на крови" меня не интересует.
А Вы "в теме", получаете долю?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:08
Ни то, ни другое.
Это рывок на корпус вперёд от жарко дышащих в спину конкурентов.
Которые тоже не дураки, организовывают сопротивление в тех областях, где сильны - пытаются обгадить российскую вакцину через свои и подконтрольные СМИ.
Это жестокий бизнес, на огромные деньги.
Капитализм-с!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:11
"У нас очень мало информации о вирусе".
Когда афера вскроется - скажут, что "не знали" и "перестраховались ради людей". Хотя наверно она не вскроется, а плавно "без палева" отойдёт в сторону, как и неадекватные локдауны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:12
Как уже говорили - "мы с карантином навсегда".
Т.е. такую тему никто палить не будет. Вечное невидимое АТО, и дивизии корона-танков у границ. На борьбу с которыми нужно выделять побольше денег
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт, kolyuchy, Siris, Вадюшка, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|