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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17331734173517361737>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:31

[quote="5049838:freeze"]
А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:32

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вакцинация уже идёт. Пока я не встречал ни одного сообщения с жалобой, что кто-то зря провакцинировался и нет антител.

Миллионы мух не могут ошибаться :)


Причём здесь мухи. Вакцины делаются с целью выработки соответствующих антител, если таковое произошло - обязательство продавца перед покупателем выполнены. Тем более это легко проверить, гораздо легче, чем проверить подействовал ли на вас БАД на основе крапивы.


С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...

Вот так люди и "ложноположительно заболевают", а потом так же и "выздоравливают" :)

Или люди с явными симптомами пневмонии - дают отрицательный тест.

Короно-поклонники пока не придумали ответы на эти вопросы
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:33

Ладно, не буду мешать бояться короны :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:38

  Вкладчик1234 написав:С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...


Можно ссылочку на этот бред )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:41

  vetka написав:
  freeze написав:А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?


У меня и дети, и даже жена провакцинированы от гепатита В.
В каком месте я писал, что не хочу вакцинироваться от чего либо ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:42

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав:А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?


У меня и дети, и даже жена провакцинированы от гепатита В.
В каком месте я писал, что не хочу вакцинироваться от чего либо ?

Ни в каком. То есть, я так понимаю вы вакцинированы всеми существующими вакцинами?
Кстати, от гепатита В нужна ревакцинация каждые пять лет, надеюсь вы непросрачиваете срок? ))))
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:46

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...


Можно ссылочку на этот бред )))


Вышел на "этот бред", т.к. подписан на Илона Маска:

Оригинал поста:
Зображення

https://twitter.com/tlowdon/status/1299736519184232449

Ответы Маска:

Зображення

https://twitter.com/elonmusk/status/1300077893352030209
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...


Можно ссылочку на этот бред )))


Вышел на "этот бред", т.к. подписан на Илона Маска:


Маск это самый известный ковид диссидент в США, это все равно, что спрашивать есть ли Бог у патриарха, ответ предсказуем.
Там кстати про ПЦР тесты, мы говорили с вами о тестах на антитела, это две большие разницы.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:00

  freeze написав:Маск это самый известный ковид диссидент в США, это все равно, что спрашивать есть ли Бог у патриарха, ответ предсказуем.

Если читать только источники короно-фанатов, то ответ тоже будет предсказуем :)

Но фактажа в виде "гор трупов" и "мы все умрём" - не наблюдается. Зато есть много контр-вопросов
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Так же затрагивается момент, что тесты показывают только "да-нет".
Но не учитывают моменты:
1. Человек мог только заразиться (в лёгкой форме, без симптомов)
2. Человек действительно болеет
3. Человек недавно выздоровел (переболел как простудой)

Во всех трёх случаях тест покажёт "пред-смертный диагноз". И потом из этого пишется статистика.

А если человек из варианта 3 прошёл хз какой-курс лечения, и через время показал "выздоровление" - то ещё и добавляются "революционные способы лечения". Конечно же, всё подтверждено тестами :)

И конечно же, это не говоря о том, данные каких тестов составляют статистику: ПЦР или антител?
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