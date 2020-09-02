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А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 13:31
[quote="5049838:freeze"]
А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:32
С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...
Вот так люди и "ложноположительно заболевают", а потом так же и "выздоравливают"
Или люди с явными симптомами пневмонии - дают отрицательный тест.
Короно-поклонники пока не придумали ответы на эти вопросы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:33
Ладно, не буду мешать бояться короны
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:38
Можно ссылочку на этот бред )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:41
У меня и дети, и даже жена провакцинированы от гепатита В.
В каком месте я писал, что не хочу вакцинироваться от чего либо ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:42
Ни в каком. То есть, я так понимаю вы вакцинированы всеми существующими вакцинами?
Кстати, от гепатита В нужна ревакцинация каждые пять лет, надеюсь вы непросрачиваете срок? ))))
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:46
Вышел на "этот бред", т.к. подписан на Илона Маска:
Оригинал поста:
Ответы Маска:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Маск это самый известный ковид диссидент в США, это все равно, что спрашивать есть ли Бог у патриарха, ответ предсказуем.
Там кстати про ПЦР тесты, мы говорили с вами о тестах на антитела, это две большие разницы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:00
Если читать только источники короно-фанатов, то ответ тоже будет предсказуем
Но фактажа в виде "гор трупов" и "мы все умрём" - не наблюдается. Зато есть много контр-вопросов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05
Так же затрагивается момент, что тесты показывают только "да-нет".
Но не учитывают моменты:
1. Человек мог только заразиться (в лёгкой форме, без симптомов)
2. Человек действительно болеет
3. Человек недавно выздоровел (переболел как простудой)
Во всех трёх случаях тест покажёт "пред-смертный диагноз". И потом из этого пишется статистика.
А если человек из варианта 3 прошёл хз какой-курс лечения, и через время показал "выздоровление" - то ещё и добавляются "революционные способы лечения". Конечно же, всё подтверждено тестами
И конечно же, это не говоря о том, данные каких тестов составляют статистику: ПЦР или антител?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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