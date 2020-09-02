Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Так же затрагивается момент, что тесты показывают только "да-нет".Но не учитывают моменты:1. Человек мог только заразиться (в лёгкой форме, без симптомов)2. Человек действительно болеет3. Человек недавно выздоровел (переболел как простудой)Во всех трёх случаях тест покажёт "пред-смертный диагноз". И потом из этого пишется статистика.А если человек из варианта 3 прошёл хз какой-курс лечения, и через время показал "выздоровление" - то ещё и добавляются "революционные способы лечения". Конечно же, всё подтверждено тестамиИ конечно же, это не говоря о том, данные каких тестов составляют статистику: ПЦР или антител?