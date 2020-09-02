Імхо, можна взяти акції фарми і тоді хоч щось попаде
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:07
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По данным всемирного банка население Земли на 2018 год составило 7,594 миллиарда
Общее число людей, живущих на Земле, достигшее в июне 2020 года 7 809 320 722 человека
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:16
Почекай кінця жовтня, все буде...
В жовтні все буде...
100500%!!! Питання хто як помре. Хтось від цього клятого вірусу, хтось від наслідків вірусу, хтось від рашинської пулі, хтось від наслідків вакціни.
Скоріш ТАК. Скоріш за все, до 2050 року повинно різко скоротитись населення!
Болівар не винесе усіх. А для обслуги іліти - вистарчить і 1 млдр з головою
А може і 500 млн...
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:19
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:20
Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.
А я дам дату.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:22
Он представляет опасность как грипп
В этом сезоне гриппа со скусом курятины, свинины, и т.п. не завезли. Но есть "коронный" грипп. Говорят, что самый лучший. "Спрашивайте у Вашего врача. Остерегайтесь подделок"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А грипп с каких пор стал легкой простудой?
Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:31
Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.
Но не закрывать страны и сажать самальоты
Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.
Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:37
[quote="5049919:Вкладчик1234"
Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.
Но не закрывать страны и сажать самальоты
Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.
Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?[/quote]
Кстати, мне тоже очень интересно ЗАЧЕМ все это, кто и что за этим стоит?
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:47
Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.
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