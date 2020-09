Додано: Чет 03 вер, 2020 14:20

Вкладчик1234 написав: change_pm написав: Почекай кінця жовтня, все буде... Почекай кінця жовтня, все буде...

А что если нет? А что если нет?



Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.



А я дам дату. Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.А я дам дату.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California