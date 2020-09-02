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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1734173517361737>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:07

  Баблонавт написав:Как бы широко Вы не раскрывали рот - эти деньги ГАРАНТИРОВАННО пройдут мимо Вас.
Аминь.

Імхо, можна взяти акції фарми і тоді хоч щось попаде :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:P.s. Чубайс в 2011 говорил о приближающейся цифре 7 млрд. человек. Сегодня мы почти дошли до 8 млрд (в следующем году точно дойдём).


По данным всемирного банка население Земли на 2018 год составило 7,594 миллиарда
Общее число людей, живущих на Земле, достигшее в июне 2020 года 7 809 320 722 человека
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:16

  Вкладчик1234 написав:И вообще - где люди, падающие замертво, очереди на отпевание, в крематории, кладбища, где рефрижераторы, и "вот.это.вот.всё", чем медиа пугали с весны?

Почекай кінця жовтня, все буде...
  Вкладчик1234 написав:Почему метро не закрывают? железку не останавливают?

В жовтні все буде...
  Вкладчик1234 написав:Ведь "мы все умрём"? Или нет?

100500%!!! Питання хто як помре. Хтось від цього клятого вірусу, хтось від наслідків вірусу, хтось від рашинської пулі, хтось від наслідків вакціни.
  Вкладчик1234 написав: Ведь "мы все умрём"? Или нет?

Скоріш ТАК. Скоріш за все, до 2050 року повинно різко скоротитись населення!
Болівар не винесе усіх. А для обслуги іліти - вистарчить і 1 млдр з головою :!:
А може і 500 млн...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:19

  change_pm написав:Почекай кінця жовтня, все буде...

А что если нет? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:20

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Почекай кінця жовтня, все буде...

А что если нет? :)


Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

А я дам дату.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:22

  adeges написав:Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

Он представляет опасность как грипп

В этом сезоне гриппа со скусом курятины, свинины, и т.п. не завезли. Но есть "коронный" грипп. Говорят, что самый лучший. "Спрашивайте у Вашего врача. Остерегайтесь подделок"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  adeges написав:Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

Он представляет опасность как грипп


А грипп с каких пор стал легкой простудой?
Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:31

  freeze написав:А грипп с каких пор стал легкой простудой?
Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.

Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:37

[quote="5049919:Вкладчик1234"

Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?[/quote]

Кстати, мне тоже очень интересно ЗАЧЕМ все это, кто и что за этим стоит?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:47

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?


Кстати, мне тоже очень интересно ЗАЧЕМ все это, кто и что за этим стоит?

Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.
stm
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Чет 03 вер, 2020 14:48
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