Вкладчик1234 написав: Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.
Но не закрывать страны и сажать самальоты
Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.
Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?
Кстати, мне тоже очень интересно ЗАЧЕМ все это, кто и что за этим стоит?
Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.
Ситуация куда более цинична, увы, но она будет только форсироваться:
https://censor.net/ru/news/3217430/minz ... _zarajenie 3.09.20 14:42 Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - ЗеленскийГлавные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.
"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.