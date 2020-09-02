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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1734173517361737

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:07

  stm написав:
  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?


Кстати, мне тоже очень интересно ЗАЧЕМ все это, кто и что за этим стоит?

Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.

Ситуация куда более цинична, увы, но она будет только форсироваться:
https://censor.net/ru/news/3217430/minz ... _zarajenie
3.09.20 14:42 Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский
Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - ЗеленскийГлавные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.

Україна готова до пошрення коронавірусу. (с)
А ты говоришь некому подносить.
Mind the gap.
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