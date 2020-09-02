Україна готова до пошрення коронавірусу. (с)
А ты говоришь некому подносить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Україна готова до пошрення коронавірусу. (с)
А ты говоришь некому подносить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В больницах Винницы не хватает мест для инфицированных COVID -19
Это при том что Виница в "желтой" зоне.
В Бердянске у ученика обнаружили коронавирус — класс отправили на самоизоляцию
Первые ласточки
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:25
В больницах действительно имеют место быть попытки сокрытия реального количества зараженных медработников. Но откуда же гниет рыба?
Минздрав бездумно дрючит Горздрав за цифры, Горздрав дрючит руководство больниц, которые типа развели антисанитарию и пренебрегают мерами защиты, руководство больниц вставляет пистоны и пугает штрафами заразившихся Ковидом медиков(в 90% случаев от фонаря, так как зараженные работали с условно нековидными пациентами с улицы, а с такими полную защиту не дает использовать уже сама больница). Знаю даже случаи, когда с явными симптомами, вплоть до потери обоняния, гнали к семейнику, чтобы сдавали на Ковид через него, а не через больницу напрямую. А ну и что, что результата ждать в два раза дольше - государство не обеднеет, а у больнички цифры улучшаются.
Даже удивлен как-то, что Зеле о таком доложили, обычно прячут под ковром. Судя по всему, где-то на эту тему разгорелся нешуточный скандал и понеслось.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:37
Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?
А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот.
Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:46
О! Первый вброс с заказным опросом от "чесной влади"
Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:53
1. Пусть закрывают всё, как весной. Только правильно оформят.
Если это не нужно - то те, кто закрывал всё и всех весной должны понести наказание, и/или компенсировать убытки
Ведь нужно же разобраться, нужен ли был весно локдаун, нужен ли он вообще, и т.д. И, если был не нужен, - вот этих "принимателей решений" нужно судить. Например за превышение полномочий, присвоение властных полномочий, преступную халатноть и т.п. - прокурорам и суду наверно виднее
2. "Смертность выше" на основе тестов, которые дают результат приблизительно 50на50. Даже сейчас к статистике есть вопросы. Поэтому некоторые её пересматривают задним числом и/или закрывают. За подтасовку статистики тоже нужно судить. Разобраться, зачем это делали, из-за халатности-некомпетентности, или с какой-то целью
3. Сами говорили, что "вакцинация идёт, никто не жалуются, все довольны". Так в чём кипиш?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Правда вроде это ресурс соросят.
У них там свои опросы и желание материально окучить все население.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56
Да невозможно отработать рабочий день в режиме космонавта - банально идет перегрев организма + сгущение крови. Ни курице, ни Шварцнегеру.
В Китае работали стандартно два часа через два часа, иначе сам медик валился с ног. В авральном режиме работали четыре часа через два часа и это зимой. Попробуйте одеть ОЗК и походить в нем хотя бы час при 30 или даже при 25 градусах. Через час белье можно выкручивать, через два - будет хлюпать в бахилах. В кондиционированных помещениях проще, но какие кондеи могут быть в ковидных отделениях?
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:59
Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь
То же самое и со школами и детскими садиками
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 03 вер, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:00
Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?
Какие ложно положительные результаты, если все жалуются на ложно отрицательные результаты. Я так понимаю Маск имел в виду какие-то экспресс-тесты, или вообще непонятно о чём он написал и откуда взял эту информацию.
Где-то идёт, у нас не идёт и когда будет непонятно. А в чём у нас кипиш ? Карантина нет, вильнолюди ходят без масок где хотят, проводятся массовые мероприятия.
Если будет кипиш, вы обязательно это заметите, пока всё тихо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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