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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17351736173717381739>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.

Україна готова до пошрення коронавірусу. (с)
А ты говоришь некому подносить.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В больницах Винницы не хватает мест для инфицированных COVID -19
https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 5/19/43080
Это при том что Виница в "желтой" зоне.


В Бердянске у ученика обнаружили коронавирус — класс отправили на самоизоляцию
https://hromadske.ua/ru/posts/v-berdyan ... izolyaciyu
Первые ласточки
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:25

  Kudrjavuy написав:
  stm написав:Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.

Ситуация куда более цинична, увы, но она будет только форсироваться:
https://censor.net/ru/news/3217430/minz ... _zarajenie
3.09.20 14:42 Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский
Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - ЗеленскийГлавные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства.

В больницах действительно имеют место быть попытки сокрытия реального количества зараженных медработников. Но откуда же гниет рыба?
Минздрав бездумно дрючит Горздрав за цифры, Горздрав дрючит руководство больниц, которые типа развели антисанитарию и пренебрегают мерами защиты, руководство больниц вставляет пистоны и пугает штрафами заразившихся Ковидом медиков(в 90% случаев от фонаря, так как зараженные работали с условно нековидными пациентами с улицы, а с такими полную защиту не дает использовать уже сама больница). Знаю даже случаи, когда с явными симптомами, вплоть до потери обоняния, гнали к семейнику, чтобы сдавали на Ковид через него, а не через больницу напрямую. А ну и что, что результата ждать в два раза дольше - государство не обеднеет, а у больнички цифры улучшаются.
Даже удивлен как-то, что Зеле о таком доложили, обычно прячут под ковром. Судя по всему, где-то на эту тему разгорелся нешуточный скандал и понеслось.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:37

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А грипп с каких пор стал легкой простудой?
Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.

Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?


Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?

А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот.
Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:46

О! Первый вброс с заказным опросом от "чесной влади"

Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:53

  freeze написав:1. Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?

А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот.
2. Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах.
3. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.


1. Пусть закрывают всё, как весной. Только правильно оформят.
Если это не нужно - то те, кто закрывал всё и всех весной должны понести наказание, и/или компенсировать убытки

Ведь нужно же разобраться, нужен ли был весно локдаун, нужен ли он вообще, и т.д. И, если был не нужен, - вот этих "принимателей решений" нужно судить. Например за превышение полномочий, присвоение властных полномочий, преступную халатноть и т.п. - прокурорам и суду наверно виднее

2. "Смертность выше" на основе тестов, которые дают результат приблизительно 50на50. Даже сейчас к статистике есть вопросы. Поэтому некоторые её пересматривают задним числом и/или закрывают. За подтасовку статистики тоже нужно судить. Разобраться, зачем это делали, из-за халатности-некомпетентности, или с какой-то целью

3. Сами говорили, что "вакцинация идёт, никто не жалуются, все довольны". Так в чём кипиш?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Правда вроде это ресурс соросят.
У них там свои опросы и желание материально окучить все население.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56

  Kudrjavuy написав:
По этому поводу пришлось грубо общаться "семейными" - молодая курица, не выдерживает рабочий день "в режиме космонавта".
- И с ней ты просто напросто ничего не сделаешь....
И наоборот, те, кто уже заболел... - не представляют будущего.
(Дурдом "Солнышко", или как сделать хорошую мину при плохой игре?)

С моей стороны это верх цинизма, в наших условиях строить "бизнес" на крови и костях ещё живых людей, но маемо, що маемо.

Да невозможно отработать рабочий день в режиме космонавта - банально идет перегрев организма + сгущение крови. Ни курице, ни Шварцнегеру.
В Китае работали стандартно два часа через два часа, иначе сам медик валился с ног. В авральном режиме работали четыре часа через два часа и это зимой. Попробуйте одеть ОЗК и походить в нем хотя бы час при 30 или даже при 25 градусах. Через час белье можно выкручивать, через два - будет хлюпать в бахилах. В кондиционированных помещениях проще, но какие кондеи могут быть в ковидных отделениях?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:59

  antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь

То же самое и со школами и детскими садиками
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 03 вер, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:00

  Вкладчик1234 написав:"Смертность выше" на основе тестов, которые дают результат приблизительно 50на50

Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?
Какие ложно положительные результаты, если все жалуются на ложно отрицательные результаты. Я так понимаю Маск имел в виду какие-то экспресс-тесты, или вообще непонятно о чём он написал и откуда взял эту информацию.

  Вкладчик1234 написав:3. Сами говорили, что "вакцинация идёт, никто не жалуются, все довольны". Так в чём кипиш?

Где-то идёт, у нас не идёт и когда будет непонятно. А в чём у нас кипиш ? Карантина нет, вильнолюди ходят без масок где хотят, проводятся массовые мероприятия.
Если будет кипиш, вы обязательно это заметите, пока всё тихо.
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