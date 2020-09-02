Додано: Чет 03 вер, 2020 17:25

Kudrjavuy написав: stm написав: Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть. Перегрузка мед.системы стоит. Врачей столько нет что бы баллоны с воздухом подносить и антибиотики колоть.

Ситуация куда более цинична, увы, но она будет только форсироваться:

https://censor.net/ru/news/3217430/minz ... _zarajenie

3.09.20 14:42 Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский

Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - ЗеленскийГлавные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании.



"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства. 3.09.20 14:42- ЗеленскийМинздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - ЗеленскийГлавные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании."Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул глава государства. Ситуация куда более цинична, увы, но она будет только форсироваться:

В больницах действительно имеют место быть попытки сокрытия реального количества зараженных медработников. Но откуда же гниет рыба?Минздрав бездумно дрючит Горздрав за цифры, Горздрав дрючит руководство больниц, которые типа развели антисанитарию и пренебрегают мерами защиты, руководство больниц вставляет пистоны и пугает штрафами заразившихся Ковидом медиков(в 90% случаев от фонаря, так как зараженные работали с условно нековидными пациентами с улицы, а с такими полную защиту не дает использовать уже сама больница). Знаю даже случаи, когда с явными симптомами, вплоть до потери обоняния, гнали к семейнику, чтобы сдавали на Ковид через него, а не через больницу напрямую. А ну и что, что результата ждать в два раза дольше - государство не обеднеет, а у больнички цифры улучшаются.Даже удивлен как-то, что Зеле о таком доложили, обычно прячут под ковром. Судя по всему, где-то на эту тему разгорелся нешуточный скандал и понеслось.