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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:02

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь

То же самое и со школами и детскими садиками

Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку :roll:
Можно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит.
И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так?
Эдак мы придем, батенька, к анархии
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 03 вер, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:04

  freeze написав:Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?

Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:09

  antey1969 написав:Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку :roll:

Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?

Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами?


600 000 это умерших от гриппа, теми же ПЦР-тестами, что и коронавирус.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:19

  Тракторист написав:
  adeges написав:Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность

любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...


Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:19

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку :roll:

Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения

Э нет, так не играет.
Как только закроются гос. больницы(абонименты ведь у самых нищих окажутся на руках, а мы понимаем, что выплаты государства клиникам за лечение будут смешные, и гос. клиники стремительно обанкротятся), к нам придет медицина по американскому типу - за каждый чих и по лошадиным ценам.
Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн и выше, и это в палате, за койку в реанимации прайс взлетит вдвое. Поболеть несильно, а это минимум две недели, Ковидом в частной клинике выльется на сегодняшний день в 10 куе. Вот и считайте.
Думаете зря Петр Алексеевич через офшор своей жене за 18-19 годы сразу две клиники прикупил в Киеве. Одна из них "Борис" Радуцкого. Да блин, Порошенко готовился к Эльдорадо после выпила госбольниц, а не копейки считать
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22

  Тракторист написав:
  adeges написав:Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность

любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...

Ну в общем да, тупая истерия накрыла всю мировую экономику медным тазом
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:23

  safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним


Всё это сказки для бедных, чтобы их тоже обилетить.
Американцы десятилетиями ругаются по поводу их медреформы, и большинство как я знаю, больше всего бояться заболеть и попасть на большие деньги из-за этого. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:26

  antey1969 написав:Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн

А чего вы хотите, если нет конкуренции среди частных клиник? Пойдёт человек на рентген за 1000 грн в частную клинику, или за взятку 100 грн лично врачу в государственную? Поэтому частные клиники и не могут нормально работать. Коррупция
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