antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/ А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты. Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана. Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю. Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь
То же самое и со школами и детскими садиками
Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку Можно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит. И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так? Эдак мы придем, батенька, к анархии
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 03 вер, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку
Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения
Э нет, так не играет. Как только закроются гос. больницы(абонименты ведь у самых нищих окажутся на руках, а мы понимаем, что выплаты государства клиникам за лечение будут смешные, и гос. клиники стремительно обанкротятся), к нам придет медицина по американскому типу - за каждый чих и по лошадиным ценам. Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн и выше, и это в палате, за койку в реанимации прайс взлетит вдвое. Поболеть несильно, а это минимум две недели, Ковидом в частной клинике выльется на сегодняшний день в 10 куе. Вот и считайте. Думаете зря Петр Алексеевич через офшор своей жене за 18-19 годы сразу две клиники прикупил в Киеве. Одна из них "Борис" Радуцкого. Да блин, Порошенко готовился к Эльдорадо после выпила госбольниц, а не копейки считать
Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним
safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним
Всё это сказки для бедных, чтобы их тоже обилетить. Американцы десятилетиями ругаются по поводу их медреформы, и большинство как я знаю, больше всего бояться заболеть и попасть на большие деньги из-за этого.
antey1969 написав:Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн
А чего вы хотите, если нет конкуренции среди частных клиник? Пойдёт человек на рентген за 1000 грн в частную клинику, или за взятку 100 грн лично врачу в государственную? Поэтому частные клиники и не могут нормально работать. Коррупция