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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1736173717381739> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Чет 03 вер, 2020 18:02 safonovstanislav написав: antey1969 написав: Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною

https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/

А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.

Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.

Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.

Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков. Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платноюА вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь



То же самое и со школами и детскими садиками Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешьТо же самое и со школами и детскими садиками

Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку

Можно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит.

И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так?

Эдак мы придем, батенька, к анархии Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенкуМожно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит.И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так?Эдак мы придем, батенька, к анархии Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 03 вер, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9829 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 2 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:04 freeze написав: Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ? Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?

Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами? Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12445 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:09 antey1969 написав: Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку

Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения safonovstanislav Повідомлень: 2871 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ? Ну, не пишите какую-то ерунду, представляете что такое ПЦР тест и как он работает ?

Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами? Вот те 600.000 "умерших о ковида" - были установлены какими тестами?



600 000 это умерших от гриппа, теми же ПЦР-тестами, что и коронавирус. 600 000 это умерших от гриппа, теми же ПЦР-тестами, что и коронавирус. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18260 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4394 раз. Подякували: 7089 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:19 Тракторист написав: adeges написав: Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность

любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса... любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...



Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18260 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4394 раз. Подякували: 7089 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:19 safonovstanislav написав: antey1969 написав: Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку

Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения Ну, так и в госучреждениях вы получите услуги в среднем на те же суммы, остальное за доплату. Только будет возможен более широкий выбор учреждения

Э нет, так не играет.

Как только закроются гос. больницы(абонименты ведь у самых нищих окажутся на руках, а мы понимаем, что выплаты государства клиникам за лечение будут смешные, и гос. клиники стремительно обанкротятся), к нам придет медицина по американскому типу - за каждый чих и по лошадиным ценам.

Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн и выше, и это в палате, за койку в реанимации прайс взлетит вдвое. Поболеть несильно, а это минимум две недели, Ковидом в частной клинике выльется на сегодняшний день в 10 куе. Вот и считайте.

Думаете зря Петр Алексеевич через офшор своей жене за 18-19 годы сразу две клиники прикупил в Киеве. Одна из них "Борис" Радуцкого. Да блин, Порошенко готовился к Эльдорадо после выпила госбольниц, а не копейки считать Э нет, так не играет.Как только закроются гос. больницы(абонименты ведь у самых нищих окажутся на руках, а мы понимаем, что выплаты государства клиникам за лечение будут смешные, и гос. клиники стремительно обанкротятся), к нам придет медицина по американскому типу - за каждый чих и по лошадиным ценам.Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн и выше, и это в палате, за койку в реанимации прайс взлетит вдвое. Поболеть несильно, а это минимум две недели, Ковидом в частной клинике выльется на сегодняшний день в 10 куе. Вот и считайте.Думаете зря Петр Алексеевич через офшор своей жене за 18-19 годы сразу две клиники прикупил в Киеве. Одна из них "Борис" Радуцкого. Да блин, Порошенко готовился к Эльдорадо после выпила госбольниц, а не копейки считать antey1969 1

Повідомлень: 9829 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним safonovstanislav Повідомлень: 2871 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22 Тракторист написав: adeges написав: Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность

любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса... любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...

Ну в общем да, тупая истерия накрыла всю мировую экономику медным тазом Ну в общем да, тупая истерия накрыла всю мировую экономику медным тазом antey1969 1

Повідомлень: 9829 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:23 safonovstanislav написав: Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним



Всё это сказки для бедных, чтобы их тоже обилетить.

Американцы десятилетиями ругаются по поводу их медреформы, и большинство как я знаю, больше всего бояться заболеть и попасть на большие деньги из-за этого. Всё это сказки для бедных, чтобы их тоже обилетить.Американцы десятилетиями ругаются по поводу их медреформы, и большинство как я знаю, больше всего бояться заболеть и попасть на большие деньги из-за этого. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18260 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4394 раз. Подякували: 7089 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:26 antey1969 написав: Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн Повентилируйте для интереса, сколько сейчас стоит сутки ковидного пациента в частной клинике... я подскажу - от 20 тыс грн

А чего вы хотите, если нет конкуренции среди частных клиник? Пойдёт человек на рентген за 1000 грн в частную клинику, или за взятку 100 грн лично врачу в государственную? Поэтому частные клиники и не могут нормально работать. Коррупция А чего вы хотите, если нет конкуренции среди частных клиник? Пойдёт человек на рентген за 1000 грн в частную клинику, или за взятку 100 грн лично врачу в государственную? Поэтому частные клиники и не могут нормально работать. Коррупция safonovstanislav Повідомлень: 2871 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1736173717381739> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7205 1638827

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 14:48