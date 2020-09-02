safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним
Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно. Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же.
Kudrjavuy написав:Вернулись к тому, с чего начали. - Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки.
Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии. Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков. Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия. Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней.
safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним
Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно. Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же.
В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен
safonovstanislav написав:В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен
У нас сейчас система здравоохранения близкая к идеальной ))) Богатый может вывалить кучу денег в частную клинику и кичится своей эксклюзивностью. Кстати при всех проблемах - совсем бедный может в госклинике пролечиться практически бесплатно, может ему будут меньше улыбаться, чем в частной, но то такое.