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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1736173717381739 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Чет 03 вер, 2020 18:28 safonovstanislav написав: Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним

Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.

Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же. Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же. antey1969 1

Повідомлень: 9829 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:35 Kudrjavuy написав: Вернулись к тому, с чего начали.

- Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки. Вернулись к тому, с чего начали.- Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки.



Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии.

Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков.

Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия.

Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней. Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии.Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков.Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия.Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18261 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4394 раз. Подякували: 7089 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:42 antey1969 написав: safonovstanislav написав: Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним

Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.

Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же. Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же.

В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен safonovstanislav Повідомлень: 2871 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 18:50 safonovstanislav написав: В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен



У нас сейчас система здравоохранения близкая к идеальной )))

Богатый может вывалить кучу денег в частную клинику и кичится своей эксклюзивностью.

Кстати при всех проблемах - совсем бедный может в госклинике пролечиться практически бесплатно, может ему будут меньше улыбаться, чем в частной, но то такое. У нас сейчас система здравоохранения близкая к идеальной )))Богатый может вывалить кучу денег в частную клинику и кичится своей эксклюзивностью.Кстати при всех проблемах - совсем бедный может в госклинике пролечиться практически бесплатно, может ему будут меньше улыбаться, чем в частной, но то такое. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18261 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4394 раз. Подякували: 7089 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1736173717381739 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 03 вер, 2020 14:48