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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1736173717381739

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:28

  safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним

Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.
Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:35

  Kudrjavuy написав:Вернулись к тому, с чего начали.
- Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки.


Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии.
Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков.
Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия.
Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:42

  antey1969 написав:
  safonovstanislav написав:Госучреждения - это как олл-инклюзив в дешёвом отеле. Всё уже оплачено заранее налогами, но нужно добиваться, чтоб получить эти оплаченные услуги, а учреждения будут пытаться их не оказать, оказать не в полном объёме или за доплату. При том, что имея наличку на руках, уже сами учреждения будут сами добиваться, чтоб вы пришли именно к ним

Вобщем-то так и есть. Но там где гос.больничка будет бороться за 10-15 тыс грн из ваших рук за олл-ин, частная влупит 30-50, и это за фиксированный перечень услуг, за каждый последующий чих из олл-ин придется доплатить отдельно.
Если случай легкий - лишние деньги Вы заплатили за сервис. Если, не дай бог, нашли осложнение - готовьте в частную как минимум еще столько же.

В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:50

  safonovstanislav написав:В госклинике вы платите в карман врачу, при том, что оборудование оплачивается не из его кармана. Цена соответствующая. Частная клиника не может предоставить услугу по цене взятки, поэтому туда ходят только самые денежные клиенты, и нет конкуренции, соответственно нет снижения цен


У нас сейчас система здравоохранения близкая к идеальной )))
Богатый может вывалить кучу денег в частную клинику и кичится своей эксклюзивностью.
Кстати при всех проблемах - совсем бедный может в госклинике пролечиться практически бесплатно, может ему будут меньше улыбаться, чем в частной, но то такое.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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