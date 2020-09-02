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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:21
freeze написав: Тракторист написав: adeges написав:
Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность
любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...
Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.
только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:24
freeze написав: Kudrjavuy написав:
Вернулись к тому, с чего начали.
- Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки.
Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии.
Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков.
Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия.
Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней.
Увы, не согласен в тезисе лиш "о людях и их неоднородности".
- Люди как люди, каждый должен иметь своё мнение, но понимать цель и результат своих действий, как раз их разношерстность - и есть "демократия". Трагедия, когда выполняя свои обязанности (рабочие) - они не хотят видеть результат(а это уже не демократия, а саботаж - я разложил мух отдельно от котлет?).
- Этот тезис при чём системный приводит в выводу средств.- Результатом чего должно остаться нищее, безграмотное население, лишенное не только средств производства, но и Права на Землю Украины - [b]НО ОДНОРОДНОЕ
.[/b]
- Только в таком виде работает этот тезис - с чем я совершенно не согласен.
остальное в +
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 03 вер, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:29
Тракторист написав: freeze написав:
Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.
только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.
Нет никаких потерь, проходили в школе закон сохранения материи то ли Ломоносова, то ли конкурента его.
Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:39
freeze написав:
Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.
1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:46
Тракторист написав: freeze написав:
Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.
1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...
А где восторг ?
Может меня перепутали с Маском или с Безосом ?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:51
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.
1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...
А где восторг ?
Может меня перепутали с Маском или с Безосом ?
тогда непонятно ваше утверждение что "Нет никаких потерь" или может быть из-за коронабессия в США уменьшилось число людей проживающих за чертой бедности (больше 10% населения)?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01
vetka написав: freeze написав:
А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?
подскажите где во Львове есть? я не могу найти для взрослых
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:03
можна на словянском
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05
Starikan написав: ЛАД написав:
При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.
Это так, но всё это не про нас.
Границ (настоящих) у нас нет.
Строгое отслеживание контактов возможно только в тоталитарных странах с жесткой дисциплиной типа Китая. Или в странах с малым населением типа Израиля, где, например, записывают в специальный журнал всех посетителей аптек с отметкой времени посещения (причем там все привязаны к определенным аптекам, где работает их медстраховка).
А быстрых и точных тестов нет ни у кого. Насколько я понимаю, это связано с самим принципом работы теста ПЦР.
По отслеживанию.
Вроде писали о приложениях, устанавливаемых на мобилки в Японии, в Ю.Корее для контроля контактов.
Когда у нас будет достаточно переболевших, а не так, как сейчас, когда подавляющее большинство говорит, что не имеет переболевших знакомых, то, думаю, отношение изменится.
О точности тестов.
Главное, на мой взгляд, чтобы не было ложноотрицательных результатов. Ложноположительные можно и перепроверить.
Насколько понимаю, проблемы с точностью уже решены. Первые тест-наборы, действительно, давали ошибочные результаты довольно часто.
О скорости тестов.
По-моему, она и сейчас неплохая. Проблема больше в мощности лабораторий.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:06
freeze написав:
Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.
С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцевhttps://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... ukraintsev
можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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